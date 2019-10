Lloris, el portero campeón del mundo se perderá todos los juegos del 2019 por lesión

El guardameta del Tottenham se dislocó el codo

Después de ver la terrorífica lesión que sufrió el domingo pasado Hugo Lloris, el arquero que ostenta el título de Campeón del Mundo vigente, era de esperarse que estuviera fuera de las canchas un buen tiempo mientras se rehabilitaba.

Dura lesión Hugo Lloris sufrió tras una caída en el juego del Tottenham ante Brighton. Aún no se conoce el tiempo que estará de baja el arquero campeón del mundo. pic.twitter.com/7mwU9UJwm3 — Futbol Picante (@futpicante) October 5, 2019

Afortunadamente, pese a lo aparatoso de la lesión, el guardameta recibió buenas noticias, ya que no tuvo fractura en el codo, brazo o el hombro y no requerirá cirugía, sin embargo, sí se dislocó el codo y no podrá reintegrarse a los entrenamientos hasta finales de este año, lo que significa que no podrá ver actividad profesional el resto del 2019.

Hugo fue revisado y su lesión no requerirá intervención quirúrgica. De todos modos, el capitán no volvería a entrenar antes de fin de año y se encuentra bajo la observación del staff médico del club. pic.twitter.com/Z1WndGZVUc — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) October 7, 2019

Si todo sale de acuerdo a lo esperado, veremos a Lloris nuevamente bajo los tres palos del Tottenham a principios del 2020.