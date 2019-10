Piden a Albany aprobar ley que elimine de forma automática los antecedentes penales

Activistas afirman que pocos neoyorquinos ha aprovechado otras leyes que fueron aprobadas hace dos años, porque solo sellan ciertas convicciones

Hace dos años, en octubre del 2017, se aprobó una ley estatal en Nueva York para ‘limpiar’ los récords criminales del pasado de una persona, lo que en teoría evitaría que un individuo fuera discriminado a la hora de aplicar para un empleo, una vivienda u otro servicio público. Sin embargo, hasta la fecha solamente unos 1,758 neoyorquinos han sacado provecho de esa legislación, de unos 60,000 que son elegibles, algo que ha provocado que activistas pidan que Albany apruebe una nueva ley que vaya más allá y permita eliminar de forma automática los antecedentes penales.

La organización The Legal Aid Society, que lucha para que los neoyorquinos de bajos recursos tengan acceso igualitario a la justicia, usó datos de la División de Servicios de Justicia Criminal del Estado (DCJS), que demuestran el bajo número de personas beneficiadas, para hacer el llamado urgente a los legisladores estatales a pasar inmediatamente comiencen las nuevas sesiones legislativas una legislación de eliminación automática de los récords.

La ley aprobada hace dos años permite a las personas que han sido condenadas en no más de dos casos (solo uno de los cuales puede ser un caso de delito grave) aplicar para sellar ciertas convicciones en Nueva York, si han pasado al menos 10 años desde su sentencia o liberación de la cárcel.

Además, la legislación solo permite el sellado y no la eliminación, lo que significa que los registros están ocultos a la vista del público, pero ciertas agencias aún pueden acceder a ellos y los registros de la corte no se destruyen. Y es por ello que los activistas piden que se apruebe la eliminación inmediata, como “un remedio mucho más robusto que el sellado”.

Los activistas explican que la eliminación significaría que los registros de la corte ya no existirían y generalmente se destruirían junto con las pruebas de ADN, las huellas digitales y otros registros relacionados. Una persona con un caso sellado todavía tiene un registro, pero no tiene que revelarlo, mientras que una persona con un caso anulado ya no tiene más un registro.

“Tan bien intencionada como puede ser esta ley, pocas personas lo saben y pocas se han aprovechado de ella”, dijo Emma Goodman, abogada del Proyecto de Sellado de Convicción de Casos de The Legal Aid Society, agregando que Nueva York “está muy por detrás de otros estados, ya que no elimina automáticamente los registros fechados y solo permite el alivio de las personas que tienen dos condenas totales en toda su vida, a pesar de que dichos registros niegan rutinariamente a esas personas el acceso al empleo, la vivienda y los servicios críticos”.

Goodman enfatizó en que es hora de “que Albany finalmente corrija esta injusticia al promulgar una legislación de eliminación inmediata de récords en la próxima sesión legislativa“.

En el estado de Nueva York se promulgó a principios de este año una primera ley de eliminación que cubre algunos delitos de marihuana. Sin embargo, y a pesar que aunque muchos defensores públicos han expresado que la media va en la dirección correcta, también afirman que el estatuto debe ampliarse para crear la eliminación automática de más delitos; de lo contrario, los números de personas que se benefician con esta ley continuarán siendo inaceptablemente bajos.