Sexy: Geraldine Bazán impacta las calles de Nueva York con una minifalda negra

View this post on Instagram

All I can control is myself and just keep having a positive attitude. I believe if you keep your faith, you keep your trust, you keep the right attitude, if you're grateful, you'll see God open up new doors. I don't go by or change my attitude based on what people say. 🦋🦋🦋 Todo lo que puedo controlar es a mí misma y seguir teniendo una actitud positiva. Creo que si mantienes tu fe, mantienes tu confianza, mantienes la actitud correcta, si estás agradecido, Dios abrira nuevas puertas. No modifico ni cambio mi actitud según lo que dice la gente. #keepwalking #bootseason 📸 by @pabloportillo