¡Oh, no! Fiona, la “perrhija” de Eugenio Derbez está enferma

El estrés la mandó a la veterinaria

En numerosas ocasiones Eugenio Derbez ha hablado de lo importante que es su perrita Fiona para él y asegura que la conexión entre ambos es tan grande y especial que si alguno de los dos se ausenta por algunos días el otro se deprime, tal y como pasó recientemente dañando la salud del animalito.

Mediante Instagram Stories, el comediante reveló que en días pasados su mascota se enfermó del estómago y todos creyeron que era porque había comido algo echado a perder, pero la verdadera causa fue porque él salió de viaje para cumplir con algunos compromisos profesionales y no pudo llevársela como ocurre ocasionalmente.

“Les cuento que a Fiona le dio diarrea la semana pasada y yo pensé que era porque se había comido algo que le había hecho daño, pero no. El doctor nos dijo que los perros también se enferman por estrés, y como buena mujer, la nena se estresó porque yo no estuve en la casa unos días y eso la pone muy mal”, dijo Eugenio.

Para finalizar, el protagonista de la película “Dora And The Lost City Of Gold” aconsejó a sus seguidores que se aseguren de tener cerca de casa un servicio veterinario que esté abierto las 24 horas del día para que atiendan cualquier emergencia sin importar la hora y advirtió que no es bueno auto medicar a sus animales.

