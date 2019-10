Un trío romántico de lujo se junta en escena

Álvaro Torres, Braulio y Amaury Gutiérrez ofrecerán una descarga de baladas este fin de semana en Nueva Jersey

Los cantautores Álvaro Torres, Braulio y Amaury Gutiérrez, conocidos individualmente por una extensa lista de éxitos, han decidido formar una tripleta que los reunirá por primera vez en escena para ofrecer una descarga de baladas, canciones pop y ritmos cubanos.

El cantante Álvaro Torres, conocido también como ‘El último romántico’ y quien tiene una trayectoria que abarca más de cuatro décadas, exhorta al público a prepararse para una cita romántica este viernes 11, en el Ritz Theater en Nueva Jersey, y el domingo 13 en NYCB Theatre en Westbury.

“Estos conciertos serán un gran banquete romántico para acariciar sentimientos y emociones y provocar muchas cosas bonitas en el público que asista. Espero que todos los románticos se den cita porque vamos a disfrutar de un buen tiempo”, asegura Torres, quien incluye en su repertorio temas como: ‘Nada se compara contigo’, ‘Hazme olvidarla’ y ‘Si estuvieras conmigo’.

Torres avanza además paralelo a los conciertos que realizará con Braulio y con Amaury Gutiérrez, trabaja simultáneamente en la salida de dos nuevos álbumes que traerán canciones inéditas a sus seguidores y múltiples colaboraciones con artistas cubanos.

“El público puede escuchar desde ahora dos sencillos de un álbum de baladas en camino. De ese disco se extrae el tema ‘Me extrañarás’, una colaboración con Lenier Mesa un joven artista del género urbano, es una canción muy bonita”, dice

El cantante además estrenó en solitario recientemente ‘La más bella historia de amor’, y su segunda producción es un disco de colaboraciones con artistas cubanos como Francisco Céspedes, Eliades Ochoa, Leoni Torres y Larisa Bacallao, entre otros.

Torres subraya además que en el referido álbum también figura una colaboración con Waldo Mendoza y otra con el concertista Frank Reyes, con el que ha hecho una versión a piano y voz que le llena de satisfacción. De igual manera, el artista de origen salvadoreño habla de la magia que ha mantenido su repertorio vigente sin importar el paso de tiempo.

“La clave de la vigencia de estas canciones es el amor y la honestidad, la experiencia y la vivencia personal. Eso permite que estas canciones superen los embates de las nuevas corrientes musicales. La música romántica vive y me da gusto ser uno de los tantos artistas que sostiene este movimiento. Hay un público que no solo tiene deseos de mover la ingle bailando, sino que está en búsqueda de algo más profundo y al que le gusta sentarse y escuchar buenas composiciones”, plantea.

Por otro lado, el artista que en 2015 fue nombrado como miembro en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, confiesa que a pesar de la galardonada y extensa trayectoria que ostenta y de su renombre internacional, parte de los mismos obstáculos que enfrentaba al comienzo de su carrera persisten en la actualidad.

“Yo creo que la parte más complicada de mi carrera, que incluso que no ha sido superada del todo, es el poco espacio y la poca oportunidad con la que he tropezado desde el principio por venir de un país que no ha proyectado a sus artistas a nivel internacional. Esa historia no cambia. Tener que arrastrar con eso es complicadito, pero gracias a Dios el talento se impone y hemos alcanzado muchos sueños”, concluye.

Amaury Gutiérrez productor, compositor y cantautor cubano ganador de dos premios Latin Grammy quien celebra dos décadas de trayectoria es conocido por temas como: ‘Yo sé que es mentira’, ‘Se me escapa el alma’ y ‘Dime corazón’. Por su lado, el cantautor español, Braulio traerá a escena emblemáticos temas de su repertorio entre los que figuran: ‘Noche de bodas’, ‘En la cárcel de tu piel’, ‘El vicio de tu boca’, ‘Pequeña amante’ y ‘Un viaje por tu cuerpo’.

En detalle

Qué: Braulio, Álvaro Torres y Amaury Gutiérrez en concierto

Cuándo: viernes 11 a las 8 p.m.

Dónde: Ritz Theater en Elizabeth, Nueva Jersey

Información y entradas: http://www.ticketmaster.com