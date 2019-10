15 años después de su muerte: el ex dealer del ciclista Marco Pantani asegura que fue asesinado

Una supuesta sobredosis que jamás se explico a detalle, fue lo que supuestamente lo mató

Marco Pantani, un ciclista que marcó época primero por su excelencia deportiva y luego por su azarosa vida en la que estuvo muy ligado al mundo de las drogas, murió hace más de 15 años, por una supuesta sobredosis de la que nunca se dieron demasiados detalles.

Ahora, declaraciones del ex dealer de Pantani, sí, quien le proveía la cocaína en aquel entonces han sacudido al deporte italiano y Mundial:

“Marco no murió por sobredosis, él fue asesinado. Quizás quienes lo mataron no querían hacerlo, pero lo hicieron. No sé por qué los jueces y la Policía no han investigado más a fondo el caso. Ellos dijeron que estaba abducido por los narcóticos, pero estoy seguro de que cuando lo asesinaron, porque lo hicieron, él estaba perfecto“, aseveró el dealer en declaraciones a Le Iene, programa italiano que se emite en Italia 1.

📍 El hombre que le vendía droga a Pantani: "Lo han matado"

▶ Pasaron más de 15 años del fallecimiento de Marco Pantani, pero en Italia se sigue discutiendo sobre lo que ocurrió de verdad el 14 de febrero del 2004

📝 @mirkocalemme https://t.co/epmVti5uJQ — As Ciclismo (@As_Ciclismo) October 9, 2019

Fabio Miradossa, habría sido quien le vendió las últimas dosis de cocaína al ciclista. Pero la versión del narcotraficante es otra:

Según los artículos periodísticos, en la habitación había pruebas de que Pantani había aspirado cocaína antes de fallecer. Miradossa lo niega: “A Marco le daba asco eso, él solo la fumaba. El que creó aquella situación no estaba bien informado”.

Para el dealer, el motivo de su presunto asesinato fue económico: “Les dije a los fiscales que buscaran el dinero, porque sabía que Marco había sacado 20 mil euros del banco. Eran para mí, parte de una deuda y parte para comprar más. Le dejaron 15, 20 gramos: no se puede morir por esa cantidad, sobre todo si lo fumas”

También descartó la hipótesis de un suicidio. “No, no lo hizo en absoluto. Fue débil en refugiarse en las drogas, pero no quiso matarse, estoy seguro“.