La Víbora: ¿Merecía José José tanto homenaje?

Los fanáticos del Príncipe de la Canción no van a querer leer lo que opina nuestra serpiente venenosa

Advertencia: si eres fan de José José más te vale que no sigas leyendo porque lo que vas a ver no te va a gustar. Es en serio.

Y bueno, si están leyendo este párrafo es porque, o son bien chismosos o no les importa lo que voy a decir del Príncipe de la Canción. Quiero empezar por preguntarle al gobierno de México, ¿por qué tuvo que ser trasladado en un avión de la Fuerza Aérea mexicana desde Miami –donde murió– a Ciudad de México? ¿De qué privilegios goza, además de haber sido una persona famosa? ¿Saben cuánto costó haber mandado un avión exclusivo para la familia de José José? Yo no lo sé, pero supongo que varios miles de dólares.

¿No podían los hijos haber tomado un avión comercial y así haber evitado el gran gasto a la maltrecha economía mexicana? ¿O el encueractor Sergio Mayer, que tiene un puesto en el gobierno, tomó la decisión solo porque José José era su amigo? Si ni el presidente de México viaja en avión privado, ¿por qué sí lo hace una persona que ni siquiera quiso morir en su país?

Ahora, yo respeto que la gente quiera y adore y dé la vida por el cantante. Que fue un gran intérprete y que dejó muchas canciones bien bonitas no se los discuto. Pero eso no quiere decir que fue un ser humano ejemplar. Es más, fue todo lo contrario, tuvo una vida horrenda, llena de excesos, drogas y alcohol. Entonces, ¿por qué tanta veneración? Nadie habla de eso, a pesar de que esos problemas fueron los que acabaron con su carrera y luego con su vida.

¿Y qué me dicen de sus hijos? En pleno funeral en Miami se tomaron selfies con algunos de los asistentes. Ya se imaginarán cómo los tundieron en las redes sociales. Supongo que no querían ser groseros con la gente que les pidió las fotos, pero en esos casos debieron haber dicho, con la debida cortesía, que no era momento para posar para las cámaras.

Ahora solo me queda una duda: ¿cómo le hicieron para dividir las cenizas del cantante? Porque como saben, la malvada de Sarita se salió con la suya de quedarse con la mitad de José José y darle la otra mitad a sus hermanos mayores, José Joel y Marysol.

Siento feo de pensar que Sarita no fue justa y que se quedó con más de la mitad de los restos. ¿Habrá pesado cada uno su parte? ¿Cómo sabemos que México tiene exactamente el 50 por ciento? Ay, Sarita, como bien dijo un fan mexicano: si entero te lo llevaste, entero debiste haberlo regresado.