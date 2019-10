Surgen grietas en la estrategia de la Casa Blanca ante las investigaciones de los demócratas

Una testigo incumple la orden de no cooperar con investigaciones. Y otros anuncian que también la incumplirán

En el transcurso de unas pocas horas el viernes, la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch, apareció en Capitol Hill para testificar, desafiando la orden de la Casa Blanca de que omita la declaración a puerta cerrada.

Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, indicó que testificará el jueves, después de que el Departamento de Estado bloqueó su aparición esta semana, informa The Hill.

Y un tribunal federal de apelaciones falló el viernes a favor de los demócratas que buscan las declaraciones de impuestos de Trump y otros registros financieros, documentos que el presidente se ha negado a entregar.

Después de ver que sus investigaciones se estancaron durante casi un año por las tácticas de obstrucción de Trump, los esfuerzos agresivos de supervisión de los representantes demócratas finalmente comienzan a dar sus frutos.

En una carta dirigida a sus colegas demócratas el viernes, la presidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi anunció la “gran victoria” en el caso Mazars, donde el Tribunal de Circuito de DC dictaminó que la firma de contabilidad de Trump tendría que cumplir con una citación del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara que exige registros financieros de Trump y sus entidades comerciales.

Pelosi también llamó la atención sobre una declaración conjunta de 17 ex fiscales de Watergate que pidieron a la Cámara que continúe llevando a cabo la investigación de destitución de Trump “de manera justa, abierta y rápida”.

“Esta semana, hemos visto una mayor validación externa de nuestros esfuerzos para responsabilizar al Presidente y estas declaraciones hablan en el corazón del desafío constitucional que enfrentamos”, escribió Pelosi a sus colegas.

El fallo de la corte y el testimonio de los funcionarios de la administración de Trump han dado a los demócratas que investigan a Trump un impulso, justo cuando los legisladores se preparan para regresar a Washington después de un receso de 17 días.

Estos desarrollos también han abierto agujeros en la amplia estrategia del poder ejecutivo para simplemente obstaculizar a los investigadores del Congreso. El abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, envió una carta a los demócratas esta semana diciendo que nadie de la administración Trump testificaría o participaría en lo que llamó la investigación de juicio político “parcial e inconstitucional” de los demócratas.

Kurt Volker, ex enviado especial de Trump a Ucrania, se convirtió la semana pasada en el primer testigo en declarar en la investigación, que se centra en una llamada telefónica del 25 de julio entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Un denunciante del gobierno alegó que Trump presionó a Zelensky para que investigara las acusaciones de corrupción contra el ex vicepresidente Joe Biden, uno de los principales candidatos presidenciales de 2020, y parecía amenazar con retener casi $400 millones de dólares en ayuda militar estadounidense si Zelensky no cumplía.

Trump ha negado que pidiera un quid pro quo a Zelensky. Pero Volker entregó mensajes de texto que mostraban a un destacado diplomático estadounidense, William Taylor, expresando serias preocupaciones a Volker y Sondland de que Trump estaba solicitando ayuda de un líder extranjero para aumentar sus posibilidades de reelección.

Taylor llamó a ese acuerdo “loco”, aunque Sondland respondió a Taylor que era “incorrecto”, había un quid pro quo. El viernes, los abogados de Sondland dijeron que a pesar de la orden del Departamento de Estado de no testificar, su cliente cumplirá con la citación del Congreso y comparecerá ante el Comité de Inteligencia. Sin embargo, no entregará ningún documento que, según sus abogados, pertenezca al Estado.

Por separado, los demócratas ahora también están interesados ​​en citar a Taylor, el encargado de negocios estadounidense en Ucrania, que había amenazado el mes pasado con renunciar por la investigación del juicio político. También han emitido una citación al Secretario de Energía Rick Perry.

Y también han programado declaraciones con otros funcionarios de la administración Trump anteriores y actuales, incluida Fiona Hill, una ex miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional que abandonó la Casa Blanca en agosto.