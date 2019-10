Así terminó el verano en NYC: con un aumento de muertos y balaceras

Operativos como el 'Summer All Out' de la Policía no frenaron la violencia criminal en las zonas más calientes de la ciudad y entre julio y septiembre hubo 117 asesinatos

Residentes de las zonas más calientes reconocen más presencia de la Uniformada Foto: Mariela Lombard / El Diario NY