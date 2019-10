Con 8 meses de embarazo, Erika Zaba y su esposo sufren violento asalto en la Ciudad de México

View this post on Instagram

Para quienes no se enteraron , mi esposo y yo tuvimos un muy desagradable percance el viernes por la noche . Para quienes si se enteraron , les agradezco tantas muestras de preocupación y cariño . Lo verdaderamente importante es que los 3 estamos bien y todo queda en la perdida material y en una sensación de intranquilidad que me aprieta el estómago . Cumpliendo con nuestra obligación ciudadana , el día de hoy por la mañana , levantamos la denuncia ante el ministerio público de el asalto que tuvimos . Porfavor cuídense mucho y ojalá pronto TODOS podamos recuperar nuestra tranquilidad para vivir en paz en nuestra ciudad . 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻……………… repost @francisco.oliveros.gomez …….. Tenía dudas de subir este post, pero al final no me quiero quedar callado ante lo que estoy viendo. Mi hermosa Ciudad se cae a pedazos y a mis gobernantes simplemente o parece no importarles o son incapaces de evitarlo. Este viernes pasado mi esposa y yo fuimos víctimas de un asalto; donde con lujo de violencia nos abordaron en el coche. No importó que no trajéramos nada visible, mucho menos importó que ella estuviera embarazada de 8 meses con las consecuencias que esto pudo tener; al final éramos una blanco perfecto, atascados en el tráfico de esta Ciudad, indefensos, sin como poder movernos, abandonados a nuestra suerte y a merced de dos cobardes que sin más tenían el poder para decidir si nos golpeaban o no, si vivíamos o no; si mi hijo nacía o no. Me declaro anti político. Para mi todos los políticos, sin importar el color son iguales, todos me generan las más profundas suspicacias y me cuesta mucho trabajo creerles sin embargo al final, pago mis impuestos, doy trabajos, educo a mis hijos con valores e intento vivir una vida ayudando a la gente; a cambio espero del Estado que me otorgue la mínima garantía de seguridad. Será mucho pedir?