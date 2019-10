El conmovedor video de los hijos de Shakira y Piqué: recogiendo basura para cuidar al planeta

View this post on Instagram

Nesta segunda-feira (07) Gerard Piqué compartilhou em seus stories alguns vídeos mostrando que a preservação do meio ambiente é uma preocupação de toda a família. No vídeo é possível ver Milan e Sasha, filhos do jogador com Shakira, recolhendo plásticos de um campo em Barcelona. Além de fofos são muito bem educados esses dois príncipes não é mesmo? #ShakiraBrasil #Shakira #GerardPique #MilanPique #SashaPique