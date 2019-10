VIDEOS: Disparos siembran el pánico en un centro comercial de Florida

Aún no hay ningún arrestado

Miami- La policía de Boca Ratón aseguró en tuit que hubo un herido en el Town Center de Boca Ratón, centro comercial de la localidad ubicada al sureste de Florida y al norte de Miami, donde esta tarde tuvo lugar un tiroteo.

“No hay tiradores activos en este momento en Town Center Mall. @bocapolice respondió a un informe de disparos y actualmente está realizando una búsqueda en el centro comercial“, dijeron las autoridades policiales en un tuit 12 minutos pasadas las 4 la tarde.

There is no active shooter at this time at Town Center Mall. @bocapolice responded to a report of shots fired and is currently conducting a search of the mall. — Boca Raton Police (@BocaPolice) October 13, 2019

También, las fuerzas del orden de Boca Ratón indicaron por la misma vía que una persona con herida de bala fue transportada al Delray Medical Center y que las fuerzas especializadas (conocidas como SWAT) se encuentran en el recinto.

Varias personas que se encontraban dentro de las tiendas de este centro comercial publicaron imágenes tomadas con teléfonos móviles en las que se ven los establecimientos con las persianas bajadas, mientras los agentes fuertemente armados revisan la zona.

Otra vez el miedo y la confusión en un shopping de la Florida. La policía de Boca Ratón responde a esta hora ante un posible atacante armado en el Town Center Mall… https://t.co/ckwTL73Viw — Alejandro Figueredo (@afigue2010) October 13, 2019

Swat Team going in for active shooter #bocaraton pic.twitter.com/bttJQsKLpA — Rachel Cohn (@umdontbejelly) October 13, 2019

La posesión armas de fuego es uno de los temas actualmente en debate en EEUU tras las matanzas ocurridas en sitios abiertos donde tiradores con armas largas han quitado la vida a centenares de personas en los últimos años.

En septiembre pasado, siete personas murieron durante un tiroteo en Texas, donde precisamente entraron en vigor varias leyes que reducen los controles de armas de fuego, lo que revivió el debate en EEUU sobre la necesidad de poner cortapisas a este tipo de armamento.

En ese hecho, el la Policía de Odessa (Texas) confirmó que la cifra de muertos en el tiroteo aumentó a siete aparte del presunto atacante que fue abatido por la policía, mientras que los heridos ascendieron a 22.

El pasado 3 de agosto, por otra parte, fue escenario del mayor atentado contra la comunidad latina en EEUU, con la muerte de veintidós personas -ocho de ellas mexicanos- en El Paso, en la frontera con México, cuyo autor fue detenido, se declaró culpable y se encuentra en proceso judicial.

Boca Raton police say this was not a shooting; they are calling it a trauma related incident. No suspect info and no one taken into custody. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/JJD1KPTwi1 — Parker Branton (@ParkerBranton) October 13, 2019

