Karla Martínez confiesa que en una época vivió una pesadilla en ‘Despierta América’

‘Despierta América’ intenta reinventarse todo el tiempo y en la era de las redes sociales, buscó una forma más humana de llegar a la gente a través del programa. Este lunes inauguraron una serie de entrevistas titulada ‘¿Quiénes Somos?’, en donde cada uno de los integrantes del show compartirá su lado más humano y confesará aquello que nunca se atrevieron a contar.

Karla Martínez fue la elegida para inaugurar este seriado. Entrevistada por su compañera Satcha Pretto, quien a lo largo de la entrevista lloró y se conmovió más que la propia protagonista, la querida mexicana compartió cosas inimaginables, como por ejemplo que en una etapa de ‘Despierta América’, vivió una pesadilla por culpa de sus jefes de ese momento e incluso pensó en renunciar.

“He tenido momentos muy difíciles porque a lo largo de estos años hemos tenido diferentes jefes, y uno se tiene que adaptar a lo que los supervisores piden… Lo que yo siempre he mantenido firme es que yo nunca voy a cambiar mi esencia, siempre voy a seguir siendo la Karla que he mostrado en público, una Karla sensible, que me gusta prepararme para hacer mi trabajo, y que siempre tiene esa alegría para motivar a la gente a tener un día bonito… Hubo un momento que sentí que hubo personas que quisieron cambiar esa Karla, y ese momento para mí fue muy difícil porque yo no podía hacerlo, no podía ser infiel a lo que soy, me iba a mi casa y me decía : ‘mañana renuncio’, porque no puedo hacer nada que no me salga del corazón”, explicó Karla.

Martínez también explicó la angustia que vive pensando que no ha dado lo mejor de ella como mamá. La gran relación que tiene con su esposo, quien la ha apoyado y apoya para que pueda realizarse como profesional. Lo difícil que fue para ella la separación de sus padres, y cómo ella, sin que se lo pidieran tomó el lugar de cabeza de su familia para sacar de la depresión a su mamá.

MIRA AQUÍ PARTE DE LA ENTREVISTA: