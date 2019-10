Vicente Fernández aclara lo que dijo contra la homosexualidad; argumenta haber estado “sedado”

El cantante mexicano asegura tener amigos gays

En días pasados, Vicente Fernández recibió un homenaje en Guadalajara, en el que se develó su estatua, y para muchos pasó desaparecibida la aclaración que dio a sus polémicas declaraciones de hace cinco meses, acerca de su rechazo a recibir un trasplante de hígado por no saber si éste era de un “homosexual o drogadicto”.

El charro de Huentitán dijo: “Quiero agradecerles también a mis amigos que de repente me tiraron tan feo, todos los de los medios, algunos no, pero la mayoría, y a veces uno habla… yo iba inconsciente cuando el problema ése, iba sedado, y dije…pero yo tengo muchos amigos gays, y me siento muy orgulloso porque, al fin y al cabo todos somos humanos, y eso lo mandan allá arriba, no nosotros. Unos nacen, otros se hacen, pero al fin y al cabo, son seres humanos”.

Ahora, Vicente va a competir contra su nieto Alex Fernández por el Latin Grammy, en la categoría de Mejor Album de Música Ranchera / Mariachi, por su CD Más romántico que nunca. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el 14 de noviembre.

