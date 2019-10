Alarma por una bomba casera causa la evacuación de una escuela primaria en Montana

La alarma en una escuela de Montana hizo que evacuaran a todos. La supuesta bomba no explotó nunca. Te decimos por qué

Las autoridades de Montana dicen que un dispositivo que inicialmente pensaron que eran partes de una bomba casera que iba a explotar en el patio de una escuela primaria no explotó, y ni siquiera era una bomba, reporta AP.

El sheriff del condado de Lewis and Clark, Leo Dutton, dijo el martes que una investigación adicional descubrió que la botella de plástico envuelta en cinta negra estaba llena de arandelas, tuercas y tornillos, junto con un líquido no inflamable no identificado. No había detonador unido a la botella.

Dutton dice que una persona sin hogar llevó la botella de un sitio de construcción cercano y la dejó en el patio de la escuela primaria Rossiter de Helena.

Inicialmente, las autoridades dijeron que la botella era un dispositivo explosivo improvisado que detonó en algún momento antes de que comenzara la escuela. Dutton dice que las autoridades transmitieron información que creían que era cierta en ese momento, y que los funcionarios escolares actuaron adecuadamente.

La escuela fue evacuada y las escuelas de Helena fueron cerradas después del informe inicial.

Funcionarios de Montana dicen que se han levantado los bloqueos en las escuelas en el área de Helena luego de que las búsquedas no revelaran más dispositivos explosivos.

El FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Patrulla de Carreteras de Montana estaban ayudando a los oficiales de policía del Sheriff y Helena en la investigación.

Helena es una pequeña ciudad de unas 30,000 personas en las estribaciones de las Montañas Rocosas. La escuela está en un barrio al norte del centro de la ciudad.