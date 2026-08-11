Juego mortal: menor latino baleado visitando a amigo en hogar en Nueva York
Un adolescente latino murió al ser baleado en la casa de un amigo en NYC, cuando al parecer estaban jugando con un arma de fuego
John Núñez, adolescente de 16 años, murió tras recibir un disparo en una vivienda que estaba visitando en El Bronx (NYC) la madrugada de ayer.
Al parecer el incidente ocurrió mientras él y un amigo jugaban con un arma, informó la Policía de Nueva York. Núñez recibió un disparo en la cabeza dentro de una casa en Prospect Avenue, cerca de East 169th Street, alrededor de las 5:10 a.m. del lunes y falleció en la escena.
No se ha informado el origen del arma. Las autoridades indicaron que, por el momento, no estaba claro si el adolescente se disparó accidentalmente o si su amigo accionó el gatillo, por error. Núñez vivía a pocas cuadras de la casa donde perdió la vida, según NYPD. No se realizaron detenciones de inmediato, acotó Daily News.
A pesar de que Nueva York reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. En particular los tiroteos entre amigos son frecuentes.
En junio dos hispanos fueron acusados de usar un dispositivo de rastreo GPS para acechar a un amigo antes de matarlo a tiros frente a su madre mientras le robaban sus joyas de diamantes en El Bronx (NYC).
En noviembre Gabriel Hernández fue arrestado y acusado de homicidio involuntario y posesión de armas por presuntamente causar la muerte de su amigo Giovanni Rivera (31) al balearlo durante una discusión en una borrachera en Brooklyn (NYC).
También ese mes Tyson “TJ” Harps Jr., adolescente de 16 años, murió baleado cuando estaba visitando amigos en Brooklyn (NYC), 90 minutos después de enviarle un mensaje de texto a su madre. Previamente Jonathan Adams, adolescente de 18 años, recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC) y seis personas fueron detenidas para ser interrogadas.
En octubre Jeremías Anariba Morán, nativo de Honduras, fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de dispararle fatalmente a su amigo Gustavo Godínez Cárcamo (40) dentro de un auto en Long Island (NY). También ese mes Bryan Ventura Ramírez fue arrestado como sospechoso de haber baleado mortalmente al adolescente dominicano Robin Moscoso Hernández (17) dentro de una vivienda en el condado Suffolk (NY).
En agosto de 2025 Vick Ramjit, hombre de 38 años, murió tras ser baleado con su propia arma durante un forcejeo con un amigo dentro de una casa en Queens (NYC). En junio de ese año, también en ese condado un quinceañero fue acusado de matar a su amigo de 14 años jugando con pistola en un hogar. Además una niña de 14 años recibió un disparo aparentemente accidental en la cara por parte de un amigo que “jugaba” con su arma dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).
En mayo de 2025 un niño de 8 años le disparó a otro en un hogar en Jersey City (NJ). En marzo de ese año un adolescente latino fue acusado de disparar fatalmente a otro adolescente hispano con el que se había peleado en Long Island (NY). También ese mes un joven latino de 22 años murió dos semanas después de ser baleado en su apartamento en El Bronx (NYC) durante el intento de robo de un collar, informaron las autoridades.