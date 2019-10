Fondo ayuda a pagar el alto precio de ser detenido por ‘La Migra’

Un nuevo fondo ayuda a inmigrantes pobres detenidos, que tienen la opción de esperar por su juicio de migración en libertad, pero no cuentan con recursos para pagar los elevados montos de las fianzas

“John” tenía 40 años viviendo en Estados Unidos cuando una mañana fue a dejar a su sobrino en una escuela en Brooklyn y ‘La Migra’ lo arrestó. Luego de 9 meses de detención, enfrentando problemas de salud, un juez de Inmigración le fijo una fianza para liberarlo de $10,000 dólares.

“Pedro” un joven de 18 años que vino desde Centroamérica, donde era perseguido por su identidad indígena, también fue detenido en este país y después de pasar varios meses en una unidad de Reasentamiento de Refugiados, fue trasladado a un centro de detención en Nueva Jersey. Una corte de Inmigración estableció su fianza en $ 25,000 dólares.

“John” y “Pedro”, con historias muy distintas, tenían algo en común: no contaban con recursos para poder cumplir con sus respectivas fianzas, de lo cual dependía su liberación. Lo mismo le ocurre a miles de procesados por casos de migración en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área de Nueva York. Su única barrera para salir de prisión, es el dinero.

Ante esta lacerante realidad, un grupo de coaliciones pro inmigrantes conformaron hace 10 meses el Fondo de Libertad de Inmigrantes de Nueva York, que ha logrado pagar la fianza para casi 300 detenidos, para quienes como ocurrió con “John” y “Pedro”, les era casi imposible juntar el dinero para superar los barrotes de los centros de detención.

“Este es un valioso programa del Fondo de Fianzas Comunitarias de Brooklyn. Al pagar la fianza, estamos reuniendo a los neoyorquinos con sus familias y mejorando radicalmente sus posibilidades de ganar sus casos de inmigración”, dijo Luba Cortés, Coordinadora de Defensa del Inmigrante de la organización Make the Road NY (NYMR), una de las coaliciones que conforman este fondo, el cual será lanzado oficialmente al público en general este 15 de octubre.

Este frente conformado ante las crecientes detenciones de las autoridades de Inmigración, como resultado de los cambios acelerados en las políticas migratorias del Gobierno federal, está integrado por African Communities Together, Black Alliance for Just Immigration, Families for Freedom, Immigrant Defense Project, Make the Road NY y Surveillance Technology Oversight Project.

“Obviamente cada caso es distinto. El eje central de este programa es ayudar a personas, que inclusive tiene años detenidas por no poder pagar su fianza, las cuales pueden significar erogaciones entre $1,500 y $58,000, que por definición son imposibles de reunir para nuestras comunidades”, agregó Cortés.

De acuerdo con el análisis de estas organizaciones, sobre la situación general de detenidos en centros de detención del ICE en el área de Nueva York, el 40% de las personas detenidas califican para obtener su libertad con el pago de una fianza.

“Veníamos observando, inclusive mujeres embarazadas, condenadas a estar encerradas por situaciones vinculadas por temas migratorios. Debemos aclarar que para nuestro programa no aplican otro tipo de casos, del sistema criminal”, aclaró la activista.

Una fianza le permite a un inmigrante detenido por ICE, hacer frente a su proceso de deportación o legalización fuera de prisión, tras depositar una suma de dinero en las cuentas del Gobierno federal.

El monto asignado, funciona como garantía de que el inmigrante no escapará de las autoridades, pues lo perderá si no se presenta a las audiencias.

Requisito: vivir o trabajar en NYC

Lee Wang, directora del Fondo de Libertad de Inmigrantes de Nueva York indicó que los casos de eventuales beneficiarios llegan a través de diferentes fuentes.

“Organizaciones comunitarias, coaliciones de servicios legales y directamente familias, con seres queridos detenidos, nos contactan. El único requisito es que el afectado haya estado viviendo o trabajando en la ciudad de Nueva York, en el momento de su detención”.

Este fondo desde que empezó a ser una opción para comunidades de inmigrantes pobres, ha facilitado en total más de $2 millones en fianzas.

El promedio de los pagos por cada beneficiario de este programa es de $7,800 dólares. A juicio de voceros de estas organizaciones, esto representa un 50% más que la fianzas promedio para los acusados ​​por delitos graves en Nueva York.

Wang destacó que la financiación de este plan, proviene de fundaciones y donantes individuales, que facilitan dinero en forma de préstamos de interés público.

“Operamos con un modelo de fondos rotativos. Una vez que un inmigrante se presenta a todas sus citas en la corte y completa su caso, el dinero de la fianza se nos devuelve. Entonces podemos reciclar ese dinero, para liberar a más personas de la detención. A medida que más personas completen sus casos, más dinero volverá al fondo”, explicó la directora del fondo.

El presidente del Comité de Migración del Concejo Municipal Carlos Mechaca, ha apoyado esta iniciativa.

“Con la Administración Trump haciendo todo lo posible para encerrar a los inmigrantes en jaulas e inundar a los tribunales de inmigración, no es suficiente darle a nuestros vecinos acceso a servicios legales. Tenemos que liberarlos para que puedan proceder con sus opciones legales, sin perder sus trabajos, o ser separados de sus familias”, consideró Wang.

ICE: con base al riesgo de fuga

En varias ocasiones, coaliciones y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han denunciado la necesidad de que se estudien algunos cambios en el sistema de asignación de fianzas, a los inmigrantes detenidos por ICE.

La agencia federal ha reiterado en algunos comunicados publicados por medios locales, que se establece el monto que se asigna por una fianza, con base a algunas variables, como el riesgo de fuga. Además, se trata de un mecanismo para hacer que el inmigrante se presente a la corte cuando se le requiere.

“Cada caso es revisado individualmente y se toman en cuenta factores como su historial migratorio y criminal, así como los lazos con la comunidad, entre otros”, ha indicado ICE.

La fianza de Margarito y Concepción

Fue impactante para la comunidad latina de la Gran Manzana, cuando en julio del 2018 se conoció que a los abuelos mexicanos residentes por décadas en Brooklyn, Margarito Silva y Concepción Barrios, se les impuso una fianza de $20,000, en un Juzgado de Inmigración de Batavia, al norte de Nueva York.

La pareja, que sufría de una condición médica delicada, estuvo retenida un par de semanas, en un centro de ICE.

Los inmigrantes cuando iban a visitar a un familiar que trabaja en la base militar Fort Drum, para celebrar el Día de la Independencia, quisieron acceder al recinto con su ID municipal. Los militares llamaron a la Oficina de Aduana y Patrulla Fronteriza (CBP) y fueron detenidos.

Para lograr su liberación, Perla Silva, hija del matrimonio, inició una campaña de recaudación en la página Gofoundme, para reunir esa cantidad. En pocos días esa cuenta, ya había superado la meta de recaudación que se había propuesto.

En números

1 de cada 5 inmigrantes detenidos permanece bajo custodia porque no pueden pagar su fianza.

3 veces, en promedio, han aumentado los montos por fianzas en casos de inmigración desde 1994.

Cómo acceder a los fondos para fianzas: