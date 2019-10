‘Caso Cerrado’ y la Dra. Ana María Polo se van de la televisión

Ana María Polo anunció que no grabará más episodios del programa a partir del año próximo

La Dra. Ana María Polo no grabará más episodios de su programa “Caso cerrado” a partir del año próximo, ya que dedicará sus esfuerzos en una cinta para cine relativa al espacio televisivo.

“Este es mi último año en televisión”, dijo la abogada de 60 años a la agencia Associated Press sobre el programa se ha transmitido por la cadena Telemundo en Estados Unidos y en una veintena de países de América Latina por casi dos décadas.

“Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, agregó la Dra. Polo en la entrevista.

La presentadora de origen cubano dijo que aunque éste será su último año de grabación, episodios podrían seguir saliendo al aire unos meses más.

“Son muchos episodios y requieren muchísima energía y dedicación”, explicó la conductora. “No quiero seguir haciendo televisión abierta. Ya quiero terminar este compromiso que me queda y hacer otras cosas”, continuó.

Sobre el de la pelicula, dijo que será la actriz principal y que para eso tomará clases con un profesor de actuación. Adelantó que le gustaría incluir al actor mexicano Humberto Zurita, y a la estadounidense Sandra Bullock.

La película se filmará en varios países de Latinoamérica, entre ellos Panamá. La intención es estrenarla a fines de 2020 o principios de 2021, precisó la abogada.

Más allá de mostrar a la presentadora como mediadora en las disputas, el filme pretende mostrar la vida personal de Polo fuera de la pantalla, cómo llega a sus decisiones judiciales, entre otros ángulos.