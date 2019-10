Polémica de Google Maps y el terreno del nuevo aeropuerto de AMLO

¿Hay alguna instrucción para que no sea visible la base área de Santa Lucía desde Google Maps?, le preguntaron a Luis Cresencio Sandoval, titular de @SEDENAmx. "No hay ninguna instrucción en particular, lo que sí es que en muchas instalaciones militares así sucede", explicó. pic.twitter.com/9euLPLjz98

— El Financiero TV (@ElFinancieroTv) October 15, 2019