Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana puedes ver en vivo al Grupo Niche, visitar junto a toda la familia el Big Apple Circus y acompañar al bachatero Raulín Rodríguez en la celebración de sus 30 años en la música. De igual manera, si vas a Nueva Jersey podrás bailar a ritmo de reggaetón con la música del dúo Alexis y Fido.

Jueves 17

Big Apple Circus estrena temporada

Reúne a toda la familia y visita el Big Apple Circus durante este fin de semana. La compañía, que celebra su temporada número 42, cuenta con la participación de payasos, acróbatas, contorsionistas y malabaristas de todo el mundo. El circo, que también tiene música en vivo, se presentará hasta el próximo 2 de febrero en una carpa en el Lincoln Center. Para entradas: http://www.bigapplecircus.com

El barbero de Sevilla en LATEA

Los amantes del canto lírico y del teatro musical pueden aprovechar para asistir, hasta el próximo domingo 20, a una función de la zarzuela El barbero de Sevilla. La celebre pieza, de Giménez y Nieto, llega a escena de la mano de New Camerata Opera y Latin American Theater Experiment Associates (Teatro LATEA). La producción bilingüe, en inglés y español, contará con la dirección Rod Gómez. En 107 Suffolk St, a partir de las 7:30 p.m. Información: http://www.teatrolatea.org/ourevents

Viernes 18

Instituciones que cambiaron la ciudad

Explora una exhibición que reunirá imágenes y objetos de 34 instituciones culturales de la ciudad. La muestra titulada ‘Cultivating Culture: 34 Institutions that Changed New York’ quedara inaugurada mañana viernes 18 en el Museum of the City of New York. La exhibición conmemora el 150 aniversario de una iniciativa que funde los sectores público y privado, conocida como CIG, que provee respaldo a 34 instituciones de los cinco condados que ayudan a cementar el estatus de capital cultural del mundo que ostenta la ciudad. Información: http://www.mcny.org/events

Sábado 19

Salsa con el Grupo Niche

Vive una noche de salsa con los éxitos del Grupo Niche. La agrupación colombiana, que fue fundada en 1979 por Jairo Varela y Alexis Lozano y que lleva cuatro décadas sobre los escenarios, es conocida por temas como ‘Gotas de lluvia’, ‘Sin sentimiento’, ‘Una aventura’ y ‘Cali Pachanguero’. Esta fiesta tendrá como escenario el Kupferberg Center for the Arts, Colden Auditorium en Flushing, Queens. Desde las 8:00 p.m. Información: http://www.kupferbergcenter.org/events/

Raulín Rodríguez celebrará 30 años en la música

Raulín Rodríguez El “Cacique de la Bachata”, como es también conocido el intérprete de ‘Nereyda’, ‘Esta noche’ y ‘Medicina de amor’, recorrerá su historia musical en un concierto con el que celebrará tres décadas sobre los escenarios en el vecindario del Alto Manhattan. El artista tendrá como invitados especiales en esta fiesta a los artistas Frank Reyes, Alexandra La reina, Quico Rodriguez y a El Bori. A partir de las 8 p.m., en el United Palace. Información: http://www.boletosexpress.com

Reggaetón con Alexis y Fido

Disfruta de los más grandes éxitos del popular dúo de reggaetón Alexis y Fido durante un concierto en Nueva Jersey. El dúo que tiene más de 15 años de trayectoria y que es conocido por temas como ‘Cinco letras’, ‘Eso ehh’, ‘Mala conducta’ y ‘Contéstame el teléfono’, estará en concierto a partir de las 9 p.m., en Fiesta Night Club, ubicado en Passaic, Nueva Jersey. Información: http://www.boletosexpress.com

Domingo 19

‘My Superhero: Roberto Clemente’

Los más pequeños de la casa pueden deleitarse con la presentación de ‘My Superhero: Roberto Clemente’, una pieza de teatro que abre la temporada otoño/invierno del Society of Educational Arts, mejor conocido como Teatro SEA. La obra basada en la historia del legendario jugador de beisbol, Roberto Clemente, estará en cartel los días 19 y 26 de octubre y los días 3 y 9 de noviembre. A partir de las 3 p.m., en 107 Suffolk Street. Información: http://www.teatrolatea.org

Lunes 20

Fiesta flamenca

Los músicos que acompañaron al famoso guitarrista Paco de Lucía durante la última década de su trayectoria, se reúnen para rendirle tributo. The Paco de Lucía Project, creado por el multi-ganador de premios Grammy y Grammy Latino Javier Limón, ofrecerá un concierto en The Performing Arts Center, en Purchase College a partir de las 3:00 pm en el PepsiCo Theatre. Información: http://www.artscenter.org

Martes 21

Concierto TIDAL X Rock the Vote

La quinta edición anual del concierto benéfico TIDAL X reunirá en escena a estrellas como CNCO, Alicia Keys, Farruko, French Montana, Becky G y G-Eazy, entre otros. La función que inaugura una colaboración entre TIDAL Y Rock the Vote, respaldará el proceso de registración de los votantes, la educación y sus derechos. Este concierto tomará lugar en el Barclays Center in Brooklyn y tendrá como anfitriona a Angie Martínez. Para información y entradas, visitar: http://www.TIDAL.com/RockTheVote y http://www.ticketmaster.com