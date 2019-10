La hija mayor de José José le tiene dos preguntas a “Sarita”; si no las contesta, se ven en el tribunal

Una secuela que parece no tener fin…

Marysol Sosa, la hija mayor del fallecido cantante José José tiene al menos dos preguntas que hacerle personalmente a su hermana Sara, apodada “Sarita”, tras la muerte de su progenitor.

En entrevista con el programa Sale el Sol, la hija de Anel Noreña, dijo que necesita saber las causas que desencadenaron la muerte de su padre y las razones por las que no pudo comunicarse con él desde que fue trasladado a Miami, Florida.

“Me hubiera gustado que en el momento en el que mi papá se puso mal me hubieran avisado, me hubieran dado tiempo de poderlo ver, de presentarle a su nieta en persona, de poder despedirnos de manera acertada (…) me deben muchas respuestas”, expresó en el programa.

Aquí la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Marysol Sosa para aclarar todo sobre el fallecimiento de José José #PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR5YqvT pic.twitter.com/IfKutTeUIJ — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 15, 2019

De no tener una respuesta satisfactoria de “Sarita”, quien permaneció junto a su padre en sus últimos días de vida, Marysol y su hermano José Joel, procederán legalmente contra la joven como ya han indicado previamente.

“Estamos protegidos en este país y en el otro, estamos en ello y estamos clamando justicia. La esperanza es lo último que se pierde, más que nada porque tenemos a la gente adecuada, estamos protegidos legalmente (…) “Me sorprendió que ni ella, ni su madre tuvieran a bien decirnos: ‘vayan, entiérrenlo y nos vemos acá a finales de octubre o bla, bla’. Si no va a ser así, pues nos vemos en la corte”, sostuvo.

Antes del doble velatorio del “Príncipe de la Canción”, los hermanos llegaron a un acuerdo en una reunión en el Consulado de México en Miami junto con el cónsul Jonathan Chait Auerbach.

En ese encuentro acordaron la fecha de las dobles exequias, en Florida y en México, y la cremación del cuerpo del cantante.

Evidentemente, otros asuntos quedaron sin solución a juzgar por las más recientes declaraciones de la hija mayor.