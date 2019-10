La Víbora: ‘El Señor de los Cielos’ no sobrevivirá sin Rafael Amaya

Nuestra serpiente exige una explicación a Telemundo sobre la salida del actor de la serie

No soy fan de “El Señor de los Cielos” ni de ninguna serie que aborde el tema del narcotráfico. Primero porque ninguno de los rufianes que se dedican a esa práctica merece siquiera ser mencionado o emulado en ningún tipo de programa de entretenimiento, y segundo porque nunca, por más cruda que quieran hacer la historia, se va a parecer a lo que sucede en la vida real.

Dicho esto, pasamos al tema de la semana: ¿qué pasa con Rafael Amaya y con su personaje de Aurelio Casillas en la famosa serie de Telemundo? El actor, nos guste o no, ha sido la pieza angular en esta producción, y por seis temporadas –desde 2013–, ha sido el rey indiscutible de los ratings de la cadena. Así que verlo “morir” en el primer capítulo de la séptima temporada me parece como un chiste de mal gusto.

Pero más ridícula me parece la escueta excusa que ha dado la cadena para justificar la exclusión del actor mexicano de la serie, cuando este artista ha sido por todo este tiempo una de las gallinas de los huevos de oro de la empresa.

En un comunicado, Telemundo sólo se limita a decir que en esta nueva temporada se completa la historia del personaje de Aurelio Casillas (si ustedes no lo entienden, yo menos). Y añaden: “Rafael Amaya sigue siendo parte de la familia de Telemundo y esperamos pronto trabajar en futuros proyectos con él”.

Ya se imaginarán la reacción de los fans en las redes sociales. Están que truenan de coraje, sobre todo porque se sabe extraoficialmente que desde varias temporada atrás el actor tenía serios problemas con los ejecutivos de la cadena, y no precisamente por ser una blanca paloma.

También desde hace varios años se habla insistentemente de las adicciones a las drogas de Rafael. Él mismo mencionó en una ocasión que estuvo muy cerca de la muerte. También se ha dicho que ha estado internado en clínicas de rehabilitación en varias ocasiones. Y encima de todo, no ha publicado nada en sus redes sociales desde hace más de un año.

Como ven, todo esto está muy turbio, y los fans no son tontos, saben que algo está pasando y no los van a convencer de lo contrario sino hasta que la cadena hable claro acerca de lo que pasa con Rafael. No me quiero imaginar a los pobres guionistas de la serie tratando de escribir una trama para llenar el vacío que deja Aurelio Casillas.

Telemundo se debe dejar de payasadas y debe tener respeto por su público. Si tiene problemas con Rafael, lo debe de decir, de una manera sutil si quiere, pero los fans merecen una explicación clara y convincente. De otra manera, váyanse despidiendo de “El Señor de los Cielos”.