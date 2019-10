Padre deja sola a su hija de tres años por 10 minutos y no podrás creer lo que hizo, ¡ya es viral en todo el mundo!

Los niños capaces de perpetrar las más increíbles travesuras en pocos minutos

Un padre dejó a su pequeña hija sola durante 10 minutos para hacer unos trabajos en el jardín , cuando regresó no podía creer lo que la pequeña había hecho, se había comido 18 yogures de una sentada.

Una hazaña así, digna de cualquier concurso, debía ser compartida en redes sociales. Y así fue, como era de esperar, se hizo viral.

Arron Whysall entró del jardín el sábado por la tarde y encontró a su pequeña Olivia sonriendo y casi sin aliento, luego de haber engullido unos cuantos yogures.

Sobre la mesa frente a la pequeña de tres años estaban los restos: 18 envases vacíos.

Su padre no podía creer que se los hubiera comido todos, así que revisó a su alrededor para comprobar que no había hecho alguna otra travesura, como pintar las paredes o algo similar. Pero no.

Cuando Arron le preguntó con incredulidad si se los había comido a todos, la niña respondió con orgullo que sí, y levantó la cuchara como señal de victoria.

Pero ante la actitud de su hija y su tremendo apetito, el padre no pudo enojarse. Se limito a tomar fotos para tener pruebas de lo sucedido y luego a limpiar todo el desastre.

La divertida foto de su hija, la pequeña Oliva, luciendo increíblemente complacida consigo misma mientras posa con los restos de su menú acumuló 10,000 “me gusta” en las redes sociales.

Más tarde ese día, los padres de Olivia tenían planes así que dejaron a la pequeña con los abuelos. Les advirtieron de lo sucedido y les pidieron que la vigilaran, por si se encontraba mal, con el estómago revuelto u otros síntomas.

Por suerte, la niña estaba perfectamente. Incluso cenó como si no hubiera comido nada en todo el día.