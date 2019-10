Anuel AA se lleva los Latin American Music Awards con 5 galardones

View this post on Instagram

Artista Del Año!!!!! 👹😭🏆🔥🔥🔥🔥🔥 RHLM !! @anuel_2blea @frabianeli Anuel tambien se llevo los premios de "Album del Año" "Artista Favorito Masculino" "Artista Favorito Urbano" y "Album Favorito Urbano" gano 5 de las 7 nominaciones!!!!! La Bestia👹🏆🏆🏆🏆🏆 #RealHastaLaMuerte #LosIntocables #LatinAMAs