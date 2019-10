¡Los apedrean! Le llueven críticas a Tigres por no solidarizarse con Veracruz

No respetaron la protesta de los Tiburones Rojos y aprovecharon su inmovilidad para anotarles dos goles.

La noche de este viernes inició la protesta en la cancha por parte de los jugadores de Veracruz, quienes no han recibido su salario prometido desde hace varios meses. “El Tibu” protestó quedándose inmóvil durante 4 minutos y Tigres, lejos de sumarse a la protesta, decidió fulminar a los del puerto con dos tantos en ese lapso. El encuentro terminó 3-1 y las críticas les llovieron.

De entrada, Carlos Salcido lamentó la actitud de su rival, ya que los felinos sabían desde antes de saltar a la cancha lo que pretendían hacer los integrantes de Veracruz.

“Los jugadores de Tigres sabían que íbamos a parar tres minutos, es una tristeza porque al final del día todos somos profesionales. Ustedes vieron lo que ha pasado. Ojalá que ellos en un futuro estén bien y que Dios los bendiga”, comentó en conferencia de prensa el experimentado jugador.

“Es triste que pierdas el sentido común si ves a tu colega de profesión y compañero que no se mueve que no tiene la participación por un bien del futbol, en este caso de Edu Vargas y Gignac no tengan el sentido común o el buen corazón de apoyar. Ellos sabían de la situación y de lo que se trata, no es afectar la imagen de nada, solo sentir el apoyo de ellos”, dijo en entrevista al final del partido Ángel Reyna, el delantero del equipo jarocho.

Ángel Reyna: Ellos sabían de la situación no fue de todos los jugadores de Tigres. Si lo hubiera hecho un mexicano todos hablarían de un mal comportamiento. La grandeza que han ganado con títulos quedó a deber por este jugador que ha venido a hacer lo que quiere con los árbitros pic.twitter.com/qSPUNakXLj — Betsabe Rosales (@RastitasRepor) October 19, 2019

Cabe mencionar que al final del partido los jugadores de Veracruz le aplaudieron a Tigres, como ironía por su falta de solidaridad.

TRISTE POSTAL ☹️ Los jugadores de Veracruz le aplauden a los de Tigres en la cara a manera de sarcasmo por no respetar el acuerdo en la protesta jarocha. pic.twitter.com/xJ7jVaPsEn — Toque Filtrado (@ToqueFiltrado) October 19, 2019

Otros jugadores y personalidades del futbol, como Oribe Peralta, Alexis Vega y “El Chelís” Sánchez, también lamentaron la situación con su punto de vista desde afuera del club.

“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor.” — Oribe Peralta (@OribePeralta) October 19, 2019

A veces caemos pero la SOLIDARIDAD, HERMANDAD y AYUDA MUTUA, nos levantarán 🙌🏻🙌🏻 pic.twitter.com/qSB8L6JzhI — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) October 19, 2019

Si el pacto era no moverse los 22 jugadores en 3’, entonces……… — José Luis Sanchez (@Elchelis) October 19, 2019

Y el asunto no paró allí, las críticas también llegaron desde otros frentes, como del gremio periodístico, quienes tacharon de “penoso”, en el mejor de los casos, el accionar de los felinos. Se puede decir que, tan sólo en 4 minutos, Tigres se convirtió es el equipo más odiado del futbol mexicano hoy en día.

Los futbolistas de @TigresOficial dan pena. No entienden un movimiento y una protesta de compañeros de profesión.

Dan vergüenza. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) October 19, 2019

Jugadores, técnico y directivos de @TigresOficial son una vergüenza para el deporte. Para esa clase de personas solo vale la ley del dinero. #TigresUnaVergüenza — Alejandro Gómez A. (@AlejandroGomezA) October 19, 2019

Lo de Tigres es No tener madre!!!! — 👥Rubén Rodríguez (@ruubenrod) October 19, 2019

ÓDIAME MÁS 😎 – Tigres — Aldo Farias (@AldoFariasGzz) October 19, 2019

Las protestas de futbolistas en México no van a ningún lado por lo que hizo Tigres. La unión no existe. — mauricio pedroza (@mauriciopedroza) October 19, 2019

Si Tigres sabía que la protesta de los jugadores de Veracruz sería no jugar los primeros tres minutos.

Meter dos goles valiéndose de esa situación, los convierte en un equipo oportunista y sin el espíritu de solidaridad que habían manifestado en redes sociales.

¿Qué opinan? — Rafael Marquez Lugo (@RafaMLOficial) October 19, 2019

INSISTO Estuviera hablado previamente o no, al darse cuenta que el rival no se movía, Tigres no debió hacerle daño a un rival que protestaba.. Bien podría decidir el Tuca en el medio tiempo un par de goles en contra… Algo, carajo — Alejandro de la Rosa (@adelarosa) October 19, 2019