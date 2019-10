Gobernador dispone investigar edificio por invasión de chinches y delitos de drogas

Al menos dos agencias estatales intervendrán para verificar las supuestas irregularidades en departamentos de renta regulada de El Bronx

NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo dispuso una inmediata investigación sobre un edificio que recibe fondos estatales de El Bronx, a raíz de denuncias por graves condiciones de insalubridad y de delitos relacionados con drogas en el edificio.

El primer ejecutivo estatal reveló ayer que tanto el Departamento de Salud del Estado (NYSDH), como la Oficina Estatal de Administración de Rentas (ORA), pongan en la mira al edificio en cuestión está localizado en el 3677 White Plains Rd. que es administrado por la empresa .

El NYSDH enviará un equipo de inspección al edificio para realizar una evaluación de salud ambiental para garantizar que se cumplan las normas de salud, mientras que ORA debe verificar si los departamentos de renta regulada en el edificio se mantienen adecuadamente

Si no lo son, Cuomo advirtió que el propietario del edificio puede ser penalizado por la violación de las leyes estatales de alquiler. Además, el Gobernador dispuso a estas agencias que deriven los resultados de la investigación al Inspector General y a las fuerzas del orden público apropiadas en cuanto a cualquier irregularidad que descubran con respecto a la empresa de administración del edificio Five Star Management y al proveedor de servicios sociales Acacia Network.

“Las supuestas condiciones en este edificio de apartamentos son horribles y completamente inaceptables. El trabajo del gobierno es proteger la salud y la seguridad de todos los neoyorquinos, y los apartamentos en el programa de regulación de alquileres tienen la obligación de mantener un ambiente decente para que vivan los inquilinos”, dijo el gobernador Cuomo.

Si bien el Estado no tiene contratos relacionados con este edificio en particular, puede tener otros contratos no relacionados con Acacia Network o Five Star Management. Entretanto, la Policía del Estado se comunicará con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) sobre las denuncias de delitos relacionados con drogas en el edificio.

El gobernador insistió que la evaluación del Departamento de Salud incluirá una revisión de una variedad de riesgos potenciales para la salud ambiental, incluidas las chinches y otros insectos. Una vez que se complete la revisión del equipo, se informará al Gobernador una lista de los resultados.

“La misión del Departamento de Salud del Estado es proteger, mejorar y promover la salud, la productividad y el bienestar de todos los neoyorquinos. Como tal, el DOH promueve el concepto de vivienda saludable como un medio para prevenir enfermedades, lesiones y malos resultados de salud”, dijo el gobernador.

ORA programará inspecciones de la premisa para investigar las condiciones en las unidades de alquiler regulado y las denuncias de que los inquilinos no reciben los servicios a los que tienen derecho. En última instancia, las inspecciones pueden resultar en reducciones de renta para los inquilinos y posibles congelaciones de renta hasta que mejoren las condiciones.

El gobernador Cuomo también ha ordenado a estas y otras agencias relevantes que busquen contratos estatales y fondos estatales con el proveedor de servicios sociales, Acacia Network y la compañía administradora Five Star Management. En caso de que las investigaciones de la agencia descubran el uso indebido de dólares estatales u otras malversaciones, se remitirán al inspector general o la policía correspondiente.