Se vale soñar: ¿Qué necesita el Cruz Azul para seguir pensando en la liguilla?

El panorama luce verdaderamente complicado pero en el fútbol 'no hay imposibles'

Como dicen por ahí, ‘la esperanza muere al último’ y aunque Cruz Azul ha hecho un torneo desastroso en todos los aspectos posibles, matemáticamente aún tienen una remota posibilidad de acceder a la liguilla y ahí sí… cualquier cosa puede pasar.

Cruz Azul prácticamente fuera de la liguilla. Sus mayores logros esta temporada: 1) Show mediático cómico, mágico musical en Fútbol Picante.

2) Ganarle 5-2 a América. 22 años y contando… — Rafa Torres (@Patottas) October 20, 2019

La verdad, las posibilidades de la máquina para conseguir el ansiado boleto se ve más que complicado, la situación está más o menos así:

Cruz Azul se encuentra en la posición 13 de la tabla con 16 puntos y necesita forzosamente y para empezar, que alguno de los equipos que están por delante tropiecen: San Luis (17 pts), Xolos (18 pts), Pumas (18 pts), Pachuca (18 pts) y/o Monarcas (19 pts).

Los de Siboldi tendrían que ganar tres de los cuatro enfrentamientos restantes y además, no perder, esperando una combinación de resultados que los meta en ‘la zona’… estos son los partidos que le quedan:

Jornada 15 vs Tigres (Estadio Universitario UANL)

Jornada 16 vs León (Estadio Azteca)

Jornada 17 DESCANSO

Jornada 18 vs Santos (Territorio Santos Modelo)

Jornada 19 vs Atlético San Luis (Estadio Azteca)

Tres de los equipos punteros del torneo y serios aspirantes al título, además del San Luis que es rival directo en la situación de buscar la clasificación.

El panorama luce más que complicado para el Cruz Azul, por no decir que casi imposible, pero como siempre… “se vale soñar”

Perdieron el partido que debían ganar para seguir metidísimos en la lucha por la Liguilla. De golear al América en El Clásico Joven, a caer ante Monarcas, en una tarde llena de errores y en la que les convirtió hat-trick un atacante que no marcaba desde marzo. CRUZ AZUL. pic.twitter.com/KndWKUAOO5 — Invictos (@InvictosSomos) October 20, 2019