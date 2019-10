Dayanara Torres comparte vídeo de su tratamiento contra el cáncer de piel que padece

View this post on Instagram

Bendecida Siempre 💫 Tratamiento #12 🕊 Jamas pensé escuchar esas palabra tan terribles… "Tienes Cancer" (Melanoma etapa 3). …. y cómo me ha cambiado la vida. Igual que muchos, yo estaba ignorante a todo esto. Pensaba que con el cancer de piel solo te remueven el area y sigues caminando… 🤦🏻‍♀️Que gran lección he recibido, el cancer de piel corre por TODO tu cuerpo atreves de tu sistema linfático y se estaciona donde quiera, en cualquier órgano, o área de tu cuerpo, ojos, uñas, cuero cabelludo. 💃🏻 Miren su cuerpo, si tienen dudas sobre un nuevo lunar, o algún otro q cambia en tamaño, color, con superficie… 🙏🏻ve a tu doctor. Detección temprana es clave… Hoy lo vivo yo, con todo el dolor, la incertidumbre, y los efectos secundarios q me agotan el cuerpo, me dejan en fatiga y un grave dolor que es constante en mi espalda… No vivan en duda… hagan cita con su doctor. Por Favor! 🙏🏻 💫 #TheDayanaraEffect #Cancer #Awareness #Melanoma #Blessed #Loved #Guerrera #Agradecida #AveFenix #DeTodasMeLevanto #SigamosOrando #NoMeSuelten 💫 Gracias a mi Reina Madre, Lela… eres mi fuerza, mi roca mi empuje. . Titi Olguie, gracias por viajar desde Massachusetts para pasar tiempo de calidad conmigo y mostrarme el camino de lo q tu también has vivido. . Y mi @jenniferjnieman Gracias por siempre decir presente en los momentos más importantes de mi vida… y que rollercoaster de vida me ha tocado… pero seguimos adelante. Lo mejor esta por venir…🙌🏻 I love you so much! . 👕 Gracias @jenniferjnieman hermosas y con el nuevo color to represent melanoma! "GUERRERA"📱cover by @tildeandco