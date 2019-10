Mira aquí el tráiler final de ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’

La novena y última entrega, se estrenará el próximo 20 de diciembre

Disney y Lucasfilm sorprendieron este lunes a los fans de Star Wars durante el partido de futbol americano de la NFL entre los Patriots de New England y los Jets de Nueva York al estrenar el esperado tráiler final de ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ (Star Wars: El Ascenso de Skywalker).

La novena y última entrega, dirigida por J.J Adams, marcará la conclusión de la saga que inició hace 42 años, y será el cierre de la trilogía iniciada con ‘Star Wars The Force Awakens’ (2015).

La cinta, protagonizada por Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Daisy Ridley, Adam Driver y Mark Hamill, llegará a la mayoría de los cines el próximo 20 de diciembre.