Por qué te conviene comprar frutas y verduras en tiendas como Family Dollar y Dollar General

En los grandes supermercados podrías pagar hasta cuatro veces más por algunos de estos productos

Foto: Brian Killian / Getty Images for Procter & Gamble

Es muy común que la mayoría de las personas pensemos que, entre más cara sea una cosa, mejor calidad tendrá. Y esto puede ser cierto para algunos tipos de productos, como las botellas de vino, por ejemplo.

Sin embargo, esto no aplica a todas las cosas que vende una tienda, y de hecho es muy posible que estés pagando de más en algunos productos sin razón.

Y es que investigadores de la Universidad de Nevada, en Las Vegas, investigaron 40 tiendas de abarrotes y 14 tiendas de a dólar –como Family Dollar y Dollar General– y descubrieron que un 84% de los productos eran más baratos en este tipo de tiendas que en los supermercados comunes.

Por ejemplo, las naranjas eran cuatro veces más caras en las grandes tiendas de comestibles, y los compradores llegan a pagar hasta el triple por las fresas.

Ahora bien, quizás no te sorprenda que estos productos estén más baratos en las tiendas de a dólar. Después de todo, el concepto básico de estos establecimientos es, precisamente, dar todo lo más económico posible.

Sin embargo, por pagar este bajo precio, seguramente te preocupará que los alimentos no sean de buena calidad en términos de color, frescura, firmeza y limpieza. Pero debes de saber que, de acuerdo con el estudio, la calidad de estos alimentos de las tiendas de a dólar está a la par de los supermercados.

Eso sí, cabe señalar que las tiendas de a dólar no tienen tantas opciones de frutas y verduras como los supermercados. Y esto es comprensible, ya que suelen ser tan pequeñas, que no hay espacio suficiente como para tener una gran variedad de opciones. Por esta razón, es posible que no siempre encuentres lo que buscas.

Además, los productos de estas tiendas tienden a estar muy maduros cuando se ofrecen. Es decir que ya están muy cerca de comenzar a echarse a perder, lo que les permite dártelo más barato. Este asunto no es tan grave si piensas comerte los alimentos en los días siguientes.

Así que ya sabes, si quieres comprar frutas y verduras a un mejor precio, considera revisar primero en las tiendas de a dólar, ya que podrías llegar a ahorrarte una buena cantidad de billetes.

