¿Se están preparando los senadores para el proceso que arrebataría la presidencia a Trump?

La actuación de senadores de ambos partidos podría no traer buenas noticias para Trump

El silencio de senadores de ambos partidos avanza que podrían estar entrando en su papel de miembros del jurado en el juicio político al presidente Donald Trump. Estos congresistas sostienen que su imparcialidad requiere no llegar a conclusiones precipitadas, según publica Politico.

Estos senadores tienen que ser cuidadosos, sobre todo, con el escándalo que podría echar a Trump de la Casa Blanca. “Es importante no prejuzgar hasta que tengamos un análisis completo“, dijo la senadora republicana Susan Collins respecto a un testimonio de un alto cargo diplomático estadounidense que condenaba los hechos. “Probablemente seré miembro del jurado, así que tomar una decisión precipitada sobre si condenar o no al presidente de los Estados Unidos no cumple con (mis) responsabilidades constitucionales”, añadió Collins, de acuerdo a Politico.

Por otro lado, otro senador republicano, Lamar Alexander, de Tennessee, dijo que los miembros del jurado no deberían estar “dando vueltas y anunciando su decisión hasta que hayan escuchado los argumentos“. “Eso es lo que seremos si la Cámara de representantes acusa al presidente. Seremos miembros del jurado”, recuerda. “Y debemos actuar como miembros del jurado”, añade.

Estas dos posturas de senadores republicanos sugiere que dentro del propio partido del presidente hay personas dispuestas a escuchar los argumentos de los demócratas. Una conclusión que lanza a Trump la amenaza de enfrentarse efectivamente a un juicio político en el Senado. Esto también ha justificado que los senadores se alejen del ruido y el caos que se vive en el Congreso en estos días de convulsión derivada de la consulta de los demócratas.

Según el análisis del citado medio, muchos demócratas del Senado respaldarán la decisión de sus compañeros de la Cámara Baja pero les preocupa parecer que están ansiosos por expulsar al presidente de la Casa Blanca. Es por ello, continúa el análisis, que ni siquiera el líder de la minoría Chuck Schumer se atreve avanzar predicción alguno sobre el futuro del impeachment.

Al referirse a su papel como jurado, los senadores esperan parecer que están por encima de los procesos rencorosos de la Cámara de Representantes. De esa manera, muestran que se están tomando sus obligaciones constitucionales con seriedad.

La Casa Blanca defiende el insulto de Trump a sus críticos

Entregan al Senado queja contra consulta para someter a Trump a juicio político

Trump mueve ficha para cancelar suscripciones a grandes diarios de Estados Unidos