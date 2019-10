La razón por la que una mujer no quiere hacer el amor

El dolor vaginal es más común de lo que creemos

Hace cuatro meses comencé un nuevo programa, “Una noche íntima y sensual”, transmitido en mi Facebook, junto a dos prestigiosas doctoras, una es ginecóloga y la otra es experta en rejuvenecimiento vaginal. En este show hablamos de sexo sin rodeos, sin filtros y sin pelos en la lengua.

En uno de estos programas tuve una revelación que me impactó, hablábamos de las razones por las que una mujer no quiere tener intimidad con su pareja. Yo al igual que muchos pensé que los motivos que generan falta de deseo, son los que solemos escuchar como el cansancio, estrés, monotonía, dolor de cabeza, falta de amor, infidelidad, cambios hormonales, medicamentos y hasta la edad, por mencionar algunos.

Esa noche descubrí la verdadera razón por la que muchas no quieren tener relaciones, te puedo asegurar que nunca la has escuchado, porque a las mujeres les da verguenza y frustración expresarla, hasta en muchos casos no se dice por temor a perder la pareja, y esta razón es ¡dolor al tener relaciones sexuales!

Te pregunto ¿quién puede disfrutar cuando hay dolor? Para muchas la incomodidad es tan agobiante que no les permite concentrarse y mucho menos sentir placer. En la mayoría de los casos esto sucede por falta de lubricación, ya sea por bajos niveles de estrógeno o por la falta de estimulación previa. Lo cierto es que muchas mujeres creen que este padecimiento es normal y por eso no buscan una solución.

Si alguna vez has experimentado dolor, la solución es sencilla; ¡utiliza un gel lubricante vaginal a base de agua! Los mejores son aquellos veganos, que tienen ph ácido, ácido hialurónico, sin glicerina, sin aromas, ni parafina y, que no hayan sido probado en animales.

Ahora, si aun usando un gel hidratante femenino no encuentras remedio a tu dolor durante las relaciones íntimas, te recomiendo que busques ayuda de un profesional de la salud, porque las relaciones sexuales con responsabilidad son para disfrutar sin dolor, ardor ni resequedad.

Me uno a que el cuidado íntimo deje de ser tabú y todas las mujeres hablemos libremente, con el fin de encontrar el máximo placer en todos los ámbitos de nuestra vida.