Lupillo Rivera reacciona ante la erótica imagen que compartió Mayeli Alonso en Instagram

Al cantante no le gustó la imagen que el público incluso tachó de morbosa y demás, por ser tan íntima

Lupillo Rivera conversó con Elisa Beristain para el programa Chisme No Like y en este habló sobre la fotografía que hizo que los fans insultaran a Mayeli Alonso, la ex esposa y madre de la hija del famoso cantante, que ahora parece estar enamorado de Belinda.

Así las curvas de Mayeli Alonso, la ex de Lupillo Rivera

En dicho programa de YouTube dijo: “Yo creo que uno como padre y como madre antes de hacer cualquier negocio debes de pensar en los hijos, por que yo no voy a salir en una película pornográfica –aunque pueda ganar millones- sin pensar en mis hijos”.

Según reportó El Imperial, a Lupillo la imagen no le pareció de buen gusto y agregó: “Para mí es una barbaridad, para mí eso es algo que no debe de pasar, porque debe de pensar uno, o sea, Lupita (su hija), o sea, a mí me interesa la inocencia de mis hijos, que ellos vayan crecido y conociendo el mundo, no que se los pongan”.

Esta es la foto del escándalo.

Aquí el vídeo con Lupillo Rivera.