5 mitos que te hacen perder dinero al comprar en supermercados

Comprar al mayoreo es mejor y que los alimentos orgánicos son más nutritivos, son algunos de ellos

Todos hemos escuchado estos mitos sobre los supermercados, y los seguimos al pie de la letra pensando que nos están ayudando a realizar una mejor compra. Sin embargo, la realidad es que, más bien, nos estarían haciendo perder dinero.

Por eso, a continuación, te compartimos 5 de los más comunes.

1–Compra al mayoreo

Hay tiendas, como Costco, que te venden paquetes o cantidades más grandes de productos con la promesa de que ahorrarás más dinero. Sin embargo, es posible que esto no sea tan cierto, ya que, si te fijas en el precio de cada artículo, es posible que los encuentres más baratos en cantidades pequeñas, según aconseja la experta en asuntos del consumidor, Natasha Rachel Smith, en Reader’s Digest.

2–Los alimentos frescos son mejores que los congelados

Aunque parezca increíble, la verdad es que el hecho de congelar los alimentos no provoca que éstos pierdan sus nutrientes. Y es que estos productos se suelen congelar cuando están en su máxima madurez, lo que significa que tanto su sabor como sus nutrientes quedan intactos. Esto aplica también para las carnes y mariscos.

¡Así que no le des la vuelta a los alimentos congelados!

3–No importa qué día de la semana compres

La mayoría de las personas acostumbra ir al supermercado sólo los fines de semana.

Sin embargo, es posible que ahorres más dinero cambiando esta estrategia. Recuerda que los productos que pueden caducar más pronto, como las carnes y los lácteos, suelen estar en oferta a mediados de la semana.

Además, también deberías fijarte a qué hora vas a comprar, porque casi siempre, al final del día, los supermercados suelen ofrecer descuentos para deshacerse de los productos perecederos.

Entonces, ¿qué día sería el mejor para ir a hacer tus compras? La respuesta sería el miércoles por la noche.

4–Los alimentos orgánicos son más nutritivos

Todos sabemos que este tipo de comida contiene menos pesticidas. Sin embargo, ya se han hecho estudios que han demostrado que no existe mucha diferencia entre los nutrientes de los alimentos orgánicos y los no orgánicos, según se informa en Taste of Home.

5–Los productos de marca son mejor que los genéricos

La verdad es que muchas veces ni siquiera es posible encontrar la diferencia. La razón por la que los productos genéricos suelen ser más baratos, no tiene que ver con la calidad, sino con el hecho de que éstos no tienen gastos de marketing, a diferencia de las marcas originales.

