Prepara tradicional manjar blanco para el altar de muertos

Según la tradición, el alma de las personas que han muerto vuelve a visitar a su familia en el Día de Muertos. Por eso, los oaxaqueños esperan su visita con todo lo que le gustaba al difunto. Construyen un altar lleno de flores y en él le dejan cigarrillos, chocolate, dulces, tamales, caldos y también mezcal. Al final de este día, se cree que estos alimentos no tienen sabor porque el alma del muerto ha venido y se ha llevado su esencia. 💀🇲🇽🏵️💀🏵️ #OaxacaCultural #México #DíaDeMuertos #FielesDifuntos #AltarDeMuertos Foto : Cultura de México