Clarissa Molina hace dinero extra vendiendo anuncios en su pantalón

Los tiene de todas las tarifas posibles

Todo indica que el sueldo de Clarissa Molina no le está alcanzando para mucho, pues ahora se dedica a vender anuncios que coloca en su pantalón. Como ella misma afirma, el precio dependerá del lugar en que esté colocado el anuncio.

Pero no crean todo lo que ven, esto no es cierto. Todo se trata del buen sentido del humor que caracteriza a el programa El Gordo y La Flaca. Es un modelo de pantalón ajustado y muy moderno, cuyo diseño son anuncios. Ya conocen ustedes a Raúl De Molina, no se aguantó los comentarios para Clarissa. A lo que la presentadora dominicana dijo: “…hay que hacer dinero, Raúl, hay que hacer dinero”

Aquí les dejamos el modelito.