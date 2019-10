Yanet García y Jen Selter: las retaguardias más impresionantes de Instagram sacuden la red juntas en leggins

View this post on Instagram

So grateful for this moment in my life! This is my first ever collaboration online and I remember years ago when I had nothing working out of a small town in Mexico watching @jenselter grow to be the first big Instagram sensation around the world. I had around 5,000 followers at the time and watching her and was so inspiring I told myself one day it would be fun to collaborate with her. 5 years after now, I’ve been so focused and working hard on my dreams and we finally meet. I Love my partnership with @fitplan_app and connecting with Jen after all these years messaging online. I used to be so skinny but made the decision to change my life 10 years ago by training consistently at the gym. Anything is possible. It may take years to achieve what you want but you can achieve it if you work hard daily and have gratitude in your heart. Thank you all for supporting me on my journey and we are almost 12 million strong! Estoy tan agradecida por este momento en mi vida. Esta es la primera colaboración que hago en línea y me hizo recordar años atrás cuando no tenía nada y trabajaba desde mi pueblo en Mexico ( Santiago) y veía el crecimiento enorme de @jenselter hasta convertirse en la sensación más grande del mundo. Recuerdo que yo tenía apenas como 5,000 seguidores y ella se convirtió en mi fuente de inspiración. Me dije a mi misma algún día haré una colaboración con ella y ese día llego después de 5 años. He estado enfocada y trabajando muy duro en mis sueños y finalmente ¡lo conseguí! y la conocí. Estoy muy contenta de conocerla en este gran proyecto de @fitplan después de tantos y tantos años donde la conversación era solo por mensajes. Recuerdo que era muy flaquita pero tomé la decisión de cambiar por completo mi estilo de vida. Se puede decir que fue rápido pero me tomo 10 años! De mucho entretenimiento y persistencia en el gimnasio. Todo es posible; te llevará mucho tiempo pero si trabajas con una constancia diaria y siempre llena de gratitud de corazón lo vas a conseguir. Gracias a todos por el apoyo, ¡ya somos casi 12 millones! Gracias @fitplan_app @peperincon @inkentourage @5amuelreyes5 @camspeck