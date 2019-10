La reforma en el Congreso que podría beneficiar a millones de inmigrantes

El proyecto es respaldado por alcaldes y casi 100 organizaciones civiles

Tres demócratas presentaron una propuesta de ley en el Congreso a favor de los inmigrantes. Se trata del “New Deal for New Americans Act” (“Ley de Nuevo Trato para los Nuevos Americanos”) que se enfoca, principalmente, a asegurar la integración de los extranjeros a la sociedad estadounidense, al darles acceso a educación, capacitación laboral y subsidios de vivienda, entre otros.

La norma va en sentido contrario a los ajustes recientes hechos por el presidente Donald Trump que, de ganar en cortes, estaría apuntalado con la regla de “carga pública”, pero se complementa otros ajustes, como exigir seguro médico a los residentes permanentes, complicar la exención de pago a portadores de “green card” que quieran naturalizarse, entre otros.

La nueva propuesta es impulsada por los representantes Grace Meng (D-NY), Pramila Jayapal (D-WA) y Jesús “Chuy” García (D-IL), quienes consideran que su plan establecería programas de asistencia para inmigrantes y refugiados a fin de superar las barreras del idioma y la complejidad para encontrar empleo y ayudaría a la naturalización.

Cerca de 100 organizaciones civiles y políticos apoyan el proyecto, incluidas National Partnership for New Americans (NPNA), CASA, Make the Road, New York Immigration Coalition, Workers Defense Project, We Are All America y Mi Familia Vota, así como los alcaldes Sylvester Turner (Houston, Texas), Jenny A. Durkan (Seattle, Washington), Jacob Frey (Minneapolis, Minnesota), Eric Garcetti (L.A., California) y Tim Keller (Albuquerque, Nuevo México).

La principal propuesta es crear una Oficina Nacional de Nuevos Americanos, que dependería de la Oficina Ejecutiva de la Casa Blanca, para coordinar los esfuerzos de los gobiernos federales, estatales y locales para apoyar a favor de inmigrantes y refugiados.

Además crearía un Programa de Subsidios de Servicios Legales y Asistencia de Inmigración para apoyar a las organizaciones que brindan asistencia directa de inmigración, como aquellos que necesitan un examen de inmigración; educación sobre conocer sus derechos; asistencia para solicitar la ciudadanía, el cambio de estatus de residente permanente o aplicar a cualquier otro programa de protección (DACA, TPS, etc.), incluso ayudar a detener una deportación.

Impulsa una plataforma para enseñar inglés, además de un Programa de Subvención para el Desarrollo de la Fuerza Laboral, a fin de optimizar las habilidades de estos extranjeros e integrarlos a la fuerza laboral.

Los congresistas buscan limitar la capacidad de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para aumentar las tarifas sin la aprobación del Congreso, además de restringirle acciones en casos, al tener que solicitar la autorización de congresistas.

Destaca también que se busque reducir la edad en que un joven puede solicitar a miembros de su familia, al pasar de 21 a 18 años de edad.

“Los economistas de todas partes han demostrado una y otra vez que los inmigrantes y refugiados contribuyen más a nuestra nación. Cuando este proyecto de ley se convierta en ley, ayudará a unificarnos, fortalecernos y aumentar la inversión de los nuevos estadounidenses en nuestra nación”, consideró Gustavo Torres, Director Ejecutivo de CASA y miembro de la Junta de NPNA.

El congresista de origen mexicano, “Chuy” García recordó que cuando su familia llegó a los EEUU, las redes de ayuda como las que se buscan institucionalizar, le permitieron a su familia instalarse para buscar el “Sueño Americano”.

“Cuando mi familia y yo llegamos a los EEUU en 1965, fuimos recibidos en una comunidad y una red de servicios que nos permitió convertirnos en ciudadanos estadounidenses. El ‘New Deal for New Americans Act’ mantiene nuestro compromiso y valores como nación que da la bienvenida a los inmigrantes”, destacó.

Steve Choi, Director Ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York y co-presidente del NPNA, destacó que la propuesta buscaría cumplir la promesa de “La Señora Libertad”.

“Hoy, nos complace apoyar a nuestra congresista local Grace Meng y otros miembros del Congreso para presentar un proyecto de ley que ofrezca exactamente esa oportunidad: la ‘Ley del Nuevo Trato para Nuevos Americanos’. Hacemos un llamado a todos y cada uno de los Miembros del Congreso para apoyar este proyecto de ley y trabajar para aprobarlo”, pidió.

Es incierto el futuro de la propuesta, pero al menos en la Cámara podría avanzar al tener control de los demócratas, pero en el Senado podría ser detenida por los republicanos.