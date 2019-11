¿Sara Salazar estaba envenenando a José José?, eso asegura amiga íntima del cantante

Paulina Mondragón aseguró, en entrevista con “Ventaneando”, que el “Príncipe de la Canción” le confesó nunca haber estado enamorada de la madre de Sarita

Paulina Mondragón, amiga íntima de José José, dijo en entrevista con el programa “Ventaneando” que la última esposa del “Príncipe de la Canción”, Sara Salazar, lo habría envenenado y que eso lo llevó a descubrir el cáncer de páncreas.

De acuerdo con el testimonio de Mondragón, Salazar le dio unas pastillas para adelgazar bajo el argument de que estaba gordo y así no iba generar dinero. Sin embargo, el medicamento, supuestamente, se estaba comiendo los músculos del intérprete mexicano.

“Me dice, ‘es que Sara me dio unas pastillas y me comieron los músculos’; le digo ‘¿y por qué te las tomaste?’. Dice ‘porque ella dice que gordo yo no vendo’”, indicó en la entrevista.

Posteriormente, tras unos exámenes a los que se sometió en Miami, confirmó que estaba siendo envenenado. Pero, en vez de denunciar a Sara ante las autoridades, trató de negociar el divorcio.

Sin embargo, la mujer quedó embarazada de Sarita y eso, supuestamente, lo hizo permanecer a su lado.

“Se embarazó Sara y él como caballero tuvo que casarse con ella”, agregó la amiga.

#EXCLUSIVA Paulina Mondragón afirma que José José nunca se enamoró de Sara Salazar y solo le estaba agradecido #LoVisteEnVentaneando

Vivo: https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/aPWckzrGae — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 31, 2019

De acuerdo con su versión, el cantante era incapaz de dejar a Salazar porque estaba deprimido y se sentía en deuda con ella. Cuando le preguntó por qué no la dejaba, él le respondía: “Sarita dice que yo le debo la vida, que gracias a ella dejé de beber, que yo no tengo a nadie en el mundo más que a ella, que ni siquiera mis amigos, porque mis amigos me fueron a botar en la clínica para rehabilitarme y que jamás volvieron a saber de mí y que jamás se preocuparon por mí y yo tengo que estar agradecido con ella”.

La entrevistada aseguró que José José nunca estuvo enamorado de su última esposa, quien, supuestamente, fue “dama de compañía de caballeros”

“Él me dijo ‘yo nunca me enamoré de Sara, pero cuando salí de la universidad de las adicciones, ella me ofreció irme a su departamento, insistió’, y realmente, pues él no tenía a dónde”, sostuvo.