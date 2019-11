Carta a un hater

La gente valiente dice lo que piensa sin hacer daño

Hoy te escribo a ti que pones comentarios odiosos en las redes. A ti que nunca encuentras nada bueno que decir y te burlas sin piedad, juzgas sin pensar en el daño que puedes causar y saltas de post en post dejando como única huella un nombre falso y una opinión destructiva.

Eso que escribes y dicta tu veneno refleja de lo que estás hecho. Es fácil entender lo que pretendes. Tú quieres que alguien piense al leerte que no es ni lo suficientemente bueno, ni inteligente, ni atractivo, ni decente. Tu deseas que alguien se convenza al ver tus comentarios, que el mundo no es justo. Que sus triunfos son inmerecidos. Que no se merecen su felicidad.

Dicen los sicólogos que tú eres narcisista, que eres incapaz de aceptar críticas, que te fascina el exhibicionismo y que tu gran deseo siempre es llamar la atención.

Leyendo esto te comprendo un poco más aunque no te justifico. Y entiendo mejor porque siempre eliges a los triunfadores para contaminar las redes con tu desprecio y envidia. Disfrutas destruyendo. Y mientras más exitosa, feliz, o bella sea esa persona o esa marca, la destrucción, según tú, será mayor.

Siempre aplaudo a la gente valiente.

A la que se levanta mil veces.

A la que tiene el valor de decir lo que siente.

No te confundas. Tú no lo eres.

Porque la gente valiente dice lo que siente sin hacer daño.

La gente valiente gana las batallas sin decir mentiras.

La gente valiente construye, explica por qué sin restregar veneno, y siempre, siempre, quiere servir.

Dicen los sicólogos que a ti no hay que ponerte atención. Que la mejor manera de acabar contigo es ignorarte, borrarte, bloquearte y hacer como si no existieras. Que porque si uno te contesta tú vas a lograr tu cometido consiguiendo atención.

Yo hoy no hice caso a los sicólogos.

Leí el comentario burlón que le pusiste a una amiga mía que es buena, optimista y exitosa y decidí escribirte para contarte que ella está muy feliz y agradecida con la vida. Y en cambio tú creaste una cuenta con un nombre falso para burlarte de su felicidad.

La diferencia siempre demostrará quién necesita más ayuda…

Recuerda que tu comentario se borra fácilmente, pero tu odio te convertirá siempre en el perdedor.

Sobre la autora

Luz María Doria es inmigrante colombiana, periodista, productora ejecutiva de Despierta América y autora de los libros “La Mujer de mis Sueños” y “Tu Momento Estelar”. Podrán encontrar su columna cada lunes en nuestro diario impreso y en este sitio web.