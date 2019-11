Demanda: Compañía les quitó miles dólares a indocumentados para supuestos permisos de trabajo

Demanda: Compañía tejana les quitó miles dólares a indocumentados para supuestos permisos de trabajo

PARIS- Uno de los más grandes fabricantes de remolques, que fue el blanco de una gran redada de inmigración, enfrenta una demanda entablada por un grupo exempleados indocumentados.

Más de 60 exempleados de Sumner-based Load Trail aseguran que regularmente trabajaban más de 40 horas por semana y que no recibían pago por las horas extras de labor.

Los trabajadores en su mayoría hacían labores manuales y soldadura.

Leyes federales exigen que empleadores paguen horas de tiempo extra a trabajadores sin importar su estatus migratorio.

Un abogado de la empresa no ha dado comentarios sobre la demanda, pero asegura que la compañía no hi hizo nada ilegal.

Los trabajadores también se quejan de que la empresa se embolsó miles de dólares de sus pagos con la promesa de que de que los fondos serían dirigidos a un esfuerzo para legalizar el estatus migratorio de los empleados, pero eso nunca ocurrió.

En el 2014, Load Trail pagó una fianza de casi medio millón de dólares por haber contratado trabajadores indocumentados, según un reporte federal.

Tras pagar la multa la compañía acordó despedir a los trabajadores indocumentados y contratar a empleados que podían trabajar legalmente.

Sin embargo, las autoridades migratorias realizaron una visita sorpresa el año pasado a las instalaciones y encontraron a 160 trabajadores indocumentados.

El abogado de la empresa negó que Load Trail sabía que había detenido a trabajadores indocumentados.

Load Trail ha seguido operando durante la investigación federal.

Los exempleados alegan que Load Trail los mantuvo en la nomina a pesar del acuerda que la compañía hizo con las autoridades federales en el 2014.

Según el abogado de los acusantes a los trabajadores se les dijo que no se preocuparan porque todo supuestamente quedaría bien luego de que la empresa pagara la fianza.

En el acuerdo del 2014, Load Trail fue ordenado a implementar el sistema E-Verify para todos los nuevos empleados. El sistema les permite a empresas comparar información de un trabajador con documentos del gobierno.

Sin embargó, Load Trail según los exempleados Load Trail ignoró la orden federal.

Documentos de pagos indican que la compañía le rebajo $2,000 de sus cheques a los empleados indocumentados en incrementos de $200 dólares para un supuesto fondo que se usaría para legalizarlos.

Trabajadores aseguran que llenaron documentos y pagaron $2,000 dólares, pero nunca recibieron el permiso de trabajo prometido.

En la demanda se alega que los trabajadores usaban tarjetas para mantener el récord de sus horas, pero los supervisores las manipulaban manualmente.