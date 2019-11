Un niño desapareció hace 32 años, ahora aparece un dibujo suyo clave para la investigación

El niño era conocido por sus habilidades en la pintura, se lo consideraba un genio

David Guerrero Guevara, originario de España y conocido como el ‘niño pintor’, desapareció hace muchos años, el 6 de abril de 1987.

Su familia le perdió el rastro una tarde cuando salió de casa para dirigirse a una importante galería de arte, solo tenía 13 años. Ahora, más de 30 años después, una antigua compañera de clase del niño ha encontrado en el buzón de su casa un dibujo original que David le regaló días antes de desaparecer.

La amiga de David, Gema, le explicó a un diario local que cuando desapareció la policía pidió a los compañeros que entregaran los dibujos de David para la investigación. Desde entonces no había vuelto a ver la pintura que hace un par de semanas apareció de nuevo en el buzón de su casa.

La ex compañera de clase de David Guerrero asegura que se quedó “helada” al comprobar que el dibujo que había en el buzón era el mismo que ella entregó a la policía. Lo extraño del caso es que en el buzón de la casa no aparece escrito su nombre ni apellido, tampoco está registrada en ese inmueble, por lo que no sabe quién ha podido poner el dibujo en el buzón. También es extraño porque, en teoría, tendría que estar en manos de la policía o el juzgado.

No es la única pista anónima recibida

Además del dibujo, la madre del niño recibió hace dos meses otra pista anónima: una carta en la que señalaba a una persona que el día que desapareció David había quedado en verse con con él para unas clases de pintura. De momento, no se ha conseguido identificar ni localizar a esta persona.

La familia está muy inquieta y no deja de preguntarse quién puede estar detrás de todo esto, después de tantos años. En más de 30 años no se consiguió averiguar nada y ahora, de repente, reciben dos pistas anónimas que no se sabe si pueden ayudar a resolver el caso o solo buscan angustiar a una familia que ha sufrido tanto.

El dibujo ha sido entregado al grupo de homicidios de la Policía Nacional español encargado de investigar el caso.