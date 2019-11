Las fotos de Geraldine Bazán en minibikini que harán enfurecer a Gabriel Soto

View this post on Instagram

SIIIII SIIII SIIII Con mis hijas, amigos, en pareja o sola SIEMPRE ando en la PLAYA y BIKINI!!! 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ #siempreplayaybikini 📸 by @federicodiazz