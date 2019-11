Acaba plazo de solicitud de visas que dará la residente permanente a 50,000 extranjeros

Es el método más fácil para obtener la "green card"

Este martes 5 de noviembre acabó el plazo para solicitar las llamadas Visas de Diversidad (DV), que concede la residencia permanente (green card) a 50,000 personas mediante un sistema de sorteo. Este programa que se convoca todos los años ha estado en el punto de mira del presidente Donald Trump, que en su campaña presidencial de 2016, prometió cancelarlo.

El programa de visas, que este año arrancó el 2 de octubre, es uno de los sorteos más grandes del mundo y con el que más fácil se puede obtener la residencia permanente. El Departamento de Estado (DOS), encargado de habilitar el sitio web de solicitudes, ya ha cerrado la convocatoria para este año. En la misma página oficial también se puede consultar el estado de la solicitud.

Tal y como advirtió previamente el Departamento de Estado, desde el mediodía de este jueves ya no se aceptan solicitudes. Además, los funcionarios de DOS solo revisaran las que se hayan cumplimentado en inglés.

Quienes resulten preseleccionados en este proceso, tendrán información en su correo postal entre mayo y julio de 2020. Sus visas serán efectivas a partir del ejercicio 2021.

A falta de los datos del presente año, en 2018 más de 23 millones de personas participaron en el sorteo, casi cuatro millones más que el anterior y un aumento de alrededor de 5.5 millones respecto a 2016.

Para evitar posibles estafas, el Departamento de Estado (DOS) advirtió al inicio del plazo de solicitud que el sorteo es completamente gratuito y que la única forma de participar en él es a través de la página oficial del departamento. Además, ahí se pueden consultar las bases del concurso (en inglés).

Quién no podía participar en el concurso

Los nacionales de países que en los últimos cinco años hayan enviado a más de 50,000 inmigrantes a Estados Unidos, no podrán participar en la lotería de visas. En el caso de América Latina y El Caribe, no podrán entrar en el sorteo nacionales de Brasil, Colombia, El Salvador, Haití y República Dominicana.

Del mismo modo, el abogado Barrón recomienda a los indocumentados en EEUU que no se arriesguen a echar la solicitud ya que podría “comprometer su permanencia en el país”. Si una persona no autorizada para estar en el país gana una de las 50,000 green cards, no podrá recibirla ya que al salir de EEUU se le aplicaría la llamada Ley de Castigo. Según esta ley, quienes hayan estado en el país de manera irregular más de 180 días no podrán regresar en los siguientes tres años. En caso de haber superado los 365 días como indocumentados, tendrán que esperar 10 años para poder volver.

