Identifican al sospechoso de arrojar ácido a un peruano en Milwaukee

Activistas piden cargos de crimen de odio contra Clifton Allen Blackwell

Autoridades en Milwaukee revelaron la identidad del hombre que arrojó ácido de batería a un inmigrante peruano el viernes pasado.

Clifton Allen Blackwell, de 61 años, fue arrestado el domingo. El sujeto fue acusado de ataque agravado por arrojarle ácido a Mahmud Villalaz afuera de un restaurante mexicano.

Activistas ahora reclaman para que el caso sea tratado como un crimen de odio ya que la víctima aseguró que Blackwell hizo comentarios racistas antes de arrojarle el ácido.

“¿Por qué vienes aquí a invadir mi país?”, habría sido uno de los tantos comentarios discriminatorios que el hombre usó contra Villalaz, quien es ciudadano estadounidense.

Si los fiscales presentan cargos de crimen de odio y Blackwell es hallado culpable podría pagar hasta 10 años de prisión.

“Esta violencia contra nuestras comunidades es avivada por el lenguaje agresivo y la retórica peligrosa de los políticos y servidores públicos que inspiran a las personas de todo el país a atacar a cualquiera que parezca latino”, dijo la organización Leaders of the League of United Latin American Citizens (LULAC) en un comunicado.