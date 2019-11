Integrantes de la Banda MS salvan la vida de un niño que estuvo a punto de caer de un octavo piso en Arkansas

El destino los hizo permanecer una noche más en Springdale, Arkansas para salvar la vida del pequeño

El atraso de uno de sus vuelos hizo que integrantes de la Banda MS estuvieran en Springdale, Arkansas, para salvar la vida de un niño de 12 años que estuvo a punto de caer al vacío desde el octavo piso en el hotel en el que se hospedaban.

El destino hizo que la agrupación tuviera que permanecer una noche más en la ciudad de Springdale, pues debido a un desperfecto en el avión que los trasladaría hasta Guadalajara para participar en el evento de Las Fiestas de Octubre en la ciudad tapatía, permanecieron una noche más en el hotel.

Fue en la madrugada cuando Oswaldo Silvas escuchó algunos ruidos que lo hicieron despertar para descubrir la increíble escena.

“Cuando abren la puerta se dan cuenta que del octavo piso estaba un niño colgado de lo que es el balcón para caerse hacía el lobby. Estaba Alan, estaba Javier, agarrando al niño, uno de cada pie, un niño como de 12 años aproximadamente. No sé que estaba haciendo el niño, no sé si el niño jugando se colgó por ahí, no sé, lo ignoramos totalmente. Cabe mencionar que eran niños estadounidenses, no hablaban español, y la hermana del niño estaba por la parte de arriba agarrando al niño de sus bracitos y el niño colgando con los pies hacia el séptimo piso”, esas fueron las palabras con las que Oswaldo cuenta lo acontecido.

“Todas las cosas pasan por una razón (…) Cada cosa que pasó ayer desde que el momento en el que el motor no funciona, el momento de que no mandan el avión, no encontramos el avión comercial, el momento en que no pude agarrar el hotel, el momento en que esta persona agarra un hotel lejísimos, creo que es el más lejos que estaba en opción, nos dan el séptimo piso… éste niño no se imagina ni siquiera todo lo que tuvo que pasar, todas las situaciones que tuvieron que pasar para que éstos, mis compañeros, estuvieran en el momento correcto, en el lugar correcto”.

“Yo no sé qué planes tiene Dios para este niño, pero definitivamente, Dios tiene un plan muy grande para este niño”, relata el cantante.

Tras las reacciones de impacto de sus fans, Oswaldo y la Banda MS anunció que repondrán la fecha de su presentación en Las Fiestas de Octubre, este martes 5 de octubre.

