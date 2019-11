Las últimas 5 imperdibles recetas dulces en el Instagram de Kiwilimon

View this post on Instagram

¿Sin tiempo para DESAYUNAR? ¡Estos MUFFINS saludables de zanahoria te ayudarán a no pasar hambre! 🧁🥕 👤 PORCIONES: 12 📝 INGREDIENTES: – 1 1/2 tazas de harina de trigo – 1 taza de avena – 1 1/2 cditas de polvo para hornear – 1/2 cdita de bicarbonato – 1 cdita de canela – 1/4 de cdita de sal – 2 huevos – 3/4 de taza de yoghurt estilo griego con miel – 1/2 taza de azúcar – 1/4 de taza de leche entera – 2 cditas de esencia de vainilla – 1 taza de zanahoria rallada PREPARACIÓN: 1. Precalienta el horno a 180°C. 2. En un bowl, combina la harina con la avena, el polvo para hornear, el bicarbonato, la canela y la sal. Reserva. 3. Bate los huevos hasta que doblen su tamaño y agrega el yoghurt y el azúcar. 4. Sin dejar de batir, agrega la leche, la vainilla y las zanahorias. 5. Por último, añade los polvos poco a poco y continúa batiendo hasta integrar por completo. 6. Vierte la mezcla en un molde para cupcakes con capacillo o previamente engrasado y enharinado. 7. Hornea alrededor de 20 minutos o hasta que estén cocidos. 8. Enfría, desmolda y disfruta. • • • #kiwilimon #muffins #healthycupcakes #healthybreakfast #avena #pandeavena #panqué #desayunoparaniños #comidasaludable #recetassaludables #desayunosano