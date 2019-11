Así fueron los bailes con los que Toni Costa y Adamari se enamoraron

Toni y Adamari son una de las parejas más sólidas del espectáculo

En el año 2011 Adamari López fue invitada a participar en la segunda temporada de Mira quién baila sin pensar que cambiaría su vida para siempre. En su primera presentación frente a las cámaras, surgió una chispa entre su compañero Toni Costa y ella, esto sería el comienzo de una bella historia de amor.

La conductora tenía solo meses de haberse separado de Luis Fonsi pero esto no impidió que el amor surgiera y ella se enamoró perdidamente del bailarín español. A 8 años de eso, recordamos los bailes con los que la pareja se conoció.

1. El tango que terminó en beso

Sin duda el favorito de los fans. Toni y Adamari bailaron juntos un tango que terminó con un hermoso beso. Todos se quedaron sorprendidos pero la química era innegable.

2. El elegante ‘Fly me to the moon’

El elegante baile que interpretó la pareja con la canción “Fly me to the moon” de fondo terminó de la manera más cariñosa posible. Él la miraba sonriendo y tomándola dulcemente de la cintura y ella juntó su frente con la de él.

3. El divertido Rock n’ Roll

Ambos se veían muy cómodos en la pista y tenían las de ganar gracias a ello. El profesionalismo de Costa fue indudable y demostró que no la dejaría caer por nada.

4. Otro tango, esta vez doble

En un tango doble mostraron superioridad en la pista, la pareja volvió a interpretar un tango que dejó a todos pidiendo más. Adamari se convertiría en la gran ganadora de Mira quién baila 2011. Sin embargo el verdadero premio vino años después, con su vida al lado de Toni Costa.