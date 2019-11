5 puntos clave del plan migratorio de Bernie Sanders

El senador busca detener deportaciones y ayudar a la naturalización de indocumentados, entre otros planes

El senador Bernie Sanders presentó su plan migratorio “Una bienvenida y un Estados Unidos seguro para todos”, el cual contempla que el “Día 1”, si es electo para ocupar la Casa Blanca, revocará las decisiones del presidente Donald Trump, las cuales califica como medidas que “demonizan” a los extranjeros que deciden mudarse al país.

“Hay una crisis humanitaria en la frontera, una que Trump ha fabricado”, afirma el senador por Vermont. “(Se) pondrá fin a la práctica bárbara de separar a los niños de sus padres y encerrarlos en jaulas, auditar minuciosamente y cerrar los centros de detención y trabajará para deshacer el daño que el presidente Trump ha hecho a nuestra comunidad inmigrante”.

Parte de su estrategia es impulsar el desarrollo en América Latina por lo que convocará a una cumbre con los mandatarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y México.

1. Órdenes ejecutivas.- Sanders critica que no haya una reforma migratoria integral y reconoce que el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo para impulsar un proyecto consensuado. Criticó la negociación de ciertas agendas a expensas de cambios legislativos. “Utilizará la autoridad constitucional conferida al presidente para tomar medidas ejecutivas audaces y necesarias si el Congreso no promulga las reformas de inmigración de sentido común apoyadas por la gran mayoría de los estadounidenses”, indica.

2. Acciones prioritarias.- El demócrata afirma que demorará las deportaciones hasta que haya una auditoría exhaustiva de las prácticas y políticas actuales y pasadas, además de detener la construcción del muro, terminar con la prohibición de viajes de países de mayoría musulmana, desaparecer los programas “Permanecer en México” y “Tercer País Seguro”, extender los TPS, terminar con la política “cero tolerancia” en la frontera, terminar con las empresas de retención migratoria, mejorar el sistema de asilo, bloquear política que restringe apoyos de vivienda a inmigrantes, terminar con el plan de “carga pública” y asegurar la reunión familiar de niños separados de sus padres.

3. Extender DACA y DAPA.- En consecuencia a su apoyo a la iniciativa del expresidente Barack Obama sobre los Llegados en la Infancia (DACA) y la Acción Diferida para Padres de Americanos y Residentes Legales Permanentes (DAPA), el senador pretender extender y complementar esos programas, a fin de proporcionar seguridad y estabilidad a estas familias. Esto lo hará a través de una orden ejecutiva.

4. Ciudadanía para indocumentados.- Se buscarán opciones para que inmigrantes indocumentados puedan convertirse en residentes permanentes y, eventualmente, naturalizarse. “El pueblo estadounidense apoya abrumadoramente un camino hacia la ciudadanía para las personas indocumentadas que viven en los Estados Unidos”, justifica el plan de Sanders, el cual también rechaza que sea “una idea radical” fundar el camino a la ciudadanía estadounidense para 11 millones de indocumentados.

5. Despenalizar la inmigración.- El senador descarta que deba considerarse a un inmigrante como criminal solamente por haber violado la ley migratoria. “La presencia no autorizada en los Estados Unidos es un delito civil, no penal, pero el presidente Trump y otros… han utilizado una ley racista y obsoleta de los Estados Unidos que criminaliza los cruces fronterizos para separar a las familias y encarcelar a los inmigrantes”, señaló. Agregó que esa política hace perder millones de dólares en procesos judiciales, además de deshumanizar a quienes buscan una mejor vida.

El aspirante presidencial también busca fortalecer los derechos laborales de los inmigrantes, especialmente de los indocumentados, los cuales son violados por empleadores, al explotar la vulnerabilidad de esas personas.

Agregó que los inmigrantes representan casi las tres cuartas partes de trabajadores agrícolas en el país, pero hasta un 70 por ciento podría ser indocumentados, obteniendo ingresos mínimos, como $10 dólares por hora y amplias jornadas.

También revisará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para buscar elementos que ayuden a mejorar la inmigración legal con salarios justos, aunada a una política de relaciones exteriores “más humana”, que ponga atención a problemas que enfrentan miles de personas en sus países, como persecución política y falta de seguridad pública.

El plan de Sanders es uno de mayor avanzada entre los aspirantes a la Casa Blanca, pero el senador enfrenta competidores fuertes para las primarias, ya que el exvicepresidente Joe Biden lidera las encuestas con 28.6%, mientras que la senadora Elizabeth Warren ha rebasado a su colega de Vermont, para colocarse con el 21.4% del apoyo, mientras “Bernie” logra el 18.1%, según reportes integrados de Real Clear Politics.

…Y un aliado hispano

Tras anunciar su plan migratorio, el aspirante presidencia dio a conocer que integra a su equipo de campaña a Nick Salazar, director estatal de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en Iowa.

“Personalmente apoyé al senador Bernie Sanders, porque representa la mejor oportunidad para que Estados Unidos se transforme verdaderamente en la nación que puede y debe ser”, dijo Salazar. “Para ganar Iowa y construir un movimiento, estamos reuniendo a un grupo diverso de líderes… que están preparados para luchar por la justicia”.

Salazar tiene un amplio historial como activista y se convirtió en la persona más joven en liderar LULAC, organización que ha logra –entre otras cosas–eliminar partes de las leyes de identificación de votantes de Iowa y la concesión de 62 becas a estudiantes del área de Quad City por un total de más de $54,000 en un esfuerzo por ayudar a aliviar la carga de la matrícula universitaria.