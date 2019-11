Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Durante los próximos días podrás disfrutar de dos conciertos de salsa junto a India y Gilberto Santa Rosa, una noche de bachata junto a Anthony Santos y de una descarga de jazz junto a seis estrellas de este género entre las que figura Paquito D’ Rivera

Jueves 7

Arte enlatado

Anímate y sal a explorar una serie de fascinantes esculturas creadas utilizando latas de comida. La exhibición titulada ‘Canstruction’ se encuentra en el centro comercial Brookfield Place, en el área del World Financial Center. Al final del evento las latas serán donadas a la organización sin fines de lucro City Harvest. A partir de las 10 a.m. Información: http://www.sdanyc.org

Disfruta del cine ecuatoriano

Asiste a la proyección de la ‘La mala noche’, la cinta que representará a Ecuador en la próxima edición del Óscar 2020. El filme, de la directora Gabriela Calvache, está basada en hechos reales y aborda el tema del tráfico de personas y la esclavitud sexual en el referido país. ’La mala noche’ enlaza esta problemática con el terremoto que azotó el país andino en abril 2016. Gratis, en Arlo Hotel SoHo, 231 Hudson St., en el área del Bajo Manhattan a partir de las 8 p.m. Información: http://www.arlohotels.com/events/la-mala-noche



Viernes 8

Una noche con seis estrellas del jazz

Seis ganadores del prestigioso Jazz Master Awards, que entrega la National Endowment for the Arts (NEA), se unirán en un mismo escenario para ofrecer un concierto que no te puedes perder. El Flushing Town Hall, en el condado de Queens, acogerá a Cándido Camero (congas), Paquito D’ Rivera (saxofón), Barry Harris (piano), Jimmy Owens (trompeta), Jimmy Cobb (batería) y Reggie Workman (bajo) en lo que promete ser una singular noche de estrellas. A partir de las 8 p.m. Información: http://www.flushingtownhall.org

Concierto: India

Acompaña a la cantante puertorriqueña Linda Viera Caballero, conocida como India ‘La princesa de la salsa’, en un concierto para cantar a todo pulmón repasando sus más emblemáticas composiciones entre las que figuran: ‘Dicen que soy’, ‘Vivir lo nuestro’, ‘Me cansé de ser la otra’ y ‘No me conviene’. Esta fiesta tropical se realizará en Nueva Jersey en el Fiesta Nightclub, ubicado en el 115 President St, en Passaic. A partir de las 8 p.m. Información: http://www.boletosexpress.com

Raíces afro-latinas

El The Latinx Project en NYU abre las puertas a su segunda exhibición ‘Afro Syncretic’, organizada por la curadora invitada Yelaine Rodríguez y el equipo del Latinx Project. Esta muestra incluye los trabajos de nueve artistas cuya labor está enfocada en las raíces de la diáspora negra dentro de la cultura latina. De 6 a 8 p.m., en el centro King Juan Carlos I of Spain. El Latinix Project en NYU explora y promueve la cultura latin y el arte a través de programas interdisciplinarios. Información: http://www.wp.nyu.edu/latinxproject

Regresa ‘Christmas Spectacular’

Como es tradición en la ciudad, regresa al Radio City Music Hall el ‘Christmas Spectacular’, un icónico show protagonizado por las mundialmente famosas Rockettes. El espectáculo trae entre impresionantes bailes sincronizados y efectos especiales, una entretenida historia de Navidad para toda la familia. El show estará en cartel hasta el próximo 5 de enero. Información: http://www.rockettes.com

Fiesta latina en barco

Una buena opción para romper por completo la rutina es abordar el Latin Music Party Cruise, desde el que podrás apreciar la ciudad y sus imponentes rascacielos en el Hudson River. Esta embarcación cuenta con tres niveles en los que puedes escuchar reggaetón, salsa, bachata, merengue, trap latino, pop y hip hop. Esta aventura parte desde el Hornblower Cruises & Events, que está ubicado en el Pier 15, a partir de las 10:30 p.m. Información: http://www.eventbrite.com

Concierto: Anthony Santos

Anthony Santos, considerado como uno de los más destacados exponentes de la bachata protagonizará una fiesta que te pondrá a bailar toda la noche. El Mayimbe de la bachata es conocido por temas como: ‘Voy pa’ allá”, ‘Por mi timidez’, Pégame tu vicio, ‘Creíste’, ‘La jaula de oro’ y ‘Me enamoré’. Desde las 8 p.m., en Barcode, 429 N Broad St, Elizabeth, Nueva Jersey. Información y entradas: http://www.boletosexpress.com

Sábado 9

Concierto: Gilberto Santa Rosa

El intérprete Gilberto Santa Rosa, más conocido como ‘El caballero de la salsa’, te espera en Nueva Jersey para vivir una noche con lo mejor de su repertorio. Y es que el sonero tendrá como escenario el Bergen Performing Arts Center, en Englewood, Nueva Jersey en donde interpretará salsa y boleros. A partir de las 8 p.m. Entradas en: http://www.boletosexpress.com

Festival de danza y tambor en El Bronx

Bombazo Dance Co presentará su Festival de Danza y Tambor en el Teatro Pregones. La compañía de baile traerá a escena la coreografía de la bailarina y coreógrafa Milteri Tucker Concepción, ‘CROWNS telas de resistencia’ con el apoyo de la fundación NALAC (National Association of Latinos Arts and Culture). La pieza tiene como objetivo mostrar el significado de los turbantes en la comunidad hispana de Nueva York y la unión de las expresiones culturales afrodescendientes. Sábado a las 7 p.m., y domingo 10 a las 3pm., en el 575 de Walton Ave, Bronx.

Domingo 9

Festival de sidra

Aprovecha esta temporada para degustar de manera ilimitada muestras de más de 15 productores de sidra, durante la celebración del Ciderfeast. Este festival te permitirá además maridar estas bebidas, creadas a partir de manzanas, con comida y escuchar música en vivo. La cita es en el 110 Ken Avenue, en Brooklyn, Williamsburg, de 1 p.m., a 4 p.m. Entradas en: http://www.eventbrite.com

Explora las raíces africanas en la cultura latina

Como parte de la agenda que desarrolla la más reciente edición del Latin American Cultural Week puedes asistir al ‘Recital sonidos de Latinoamérica’. Esta función propone llevar al público por un recorrido musical a través de los ritmos de compositores de toda Latinoamérica de la mano del violinista Eddy Marcano y del guitarrista y cuatrista Jorge Polance. En Greenwich House Music School, Renee Weiler Concert Hall, a partir de las 4:30 p.m. Entradas: http://www.brownpapertickets.com/event/4387326